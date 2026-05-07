07 may. 2026
Fútbol Internacional

Comunicado oficial del Real Madrid sobre el caso Valverde-Tchouaméni

El Real Madrid de España sacó un contundente comunicado tras el incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Mayo 07, 2026 04:53 p. m.
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Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, en el ojo de la tormenta.

El Real Madrid informó de la apertura de expedientes disciplinarios a los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni después del incidente ocurrido entre ambos jugadores durante y después del entrenamiento de este jueves.

En un breve comunicado oficial, el club blanco señaló que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo” ha decidido iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.

“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, añadió. EFE

Federico Valverde Real Madrid España
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