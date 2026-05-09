Brighton se engancha a los puestos europeos

Con dos goles en los primeros cinco minutos, el Brighton & Hove Albion se aprovechó del ya descendido Wolverhampton Wanderers (3-0) y se enganchó a la séptima plaza de la Premier League, que da acceso a la Conference League la temporada que viene.

Fabian Huerzeler, técnico del Brighton, celebró con este triunfo la renovación que firmó esta semana con el club inglés y que le ata a este puesto hasta 2029.

Podía parecer un trámite, por enfrentarse a unos Wolves desahuciados, pero el Brighton no se lo tomó como tal y salió decidido a sentenciarlo rápido.

A los 38 segundos, en uno de los goles más rápidos de esta temporada, Jack Hinshelwood cabeceó un centro de Maxim De Cuyper para hacer el 1-0 y cuatro minutos más tarde fue Lewis Dunk el que en un córner remató de cabeza otro envío de De Cuyper, que dio dos asistencias en cinco minutos después de solo haber dado una en los 27 partidos anteriores de liga.

Con una ventaja de dos goles, el Brighton quitó el pie del acelerador y controló un partido que acabaron de sentenciar en el 87 por medio de Yankuba Minteh y que le permite colocarse séptimo con 53 puntos, a dos del Bournemouth, que venció en casa del Fulham, y con dos de ventaja respecto al Brentford que visita este sábado al Manchester City.

Los Wolves, con 18 puntos, aún tienen dos partidos por delante para tratar de no acabar la liga como colistas. Dos puntos le separan del Burnley, también descendido. EFE