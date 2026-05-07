07 may. 2026
Fútbol Internacional

Valverde: “En ningún momento mi compañero me golpeó”

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, aseguró este jueves, a través de un comunicado en redes oficiales, que “en ningún momento” golpeó a Aurélien Tchouaméni.

Mayo 07, 2026 06:03 p. m. • 
Por Redacción D10
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El uruguayo Valverde habló en conferencia de prensa.

JAVIER SORIANO/AFP

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, aseguró este jueves, a través de un comunicado en redes oficiales, que “en ningún momento” golpeó a Aurélien Tchouaméni durante la discusión que mantuvieron ambos tras el entrenamiento y pidió perdón porque le “duele la situación” que vive su club.

“En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió”, escribió.

“Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente”, agregó.

Valverde reconoció que el miércoles tuvo un incidente “con un compañero de equipo” (Tchouaméni) como resultado de una jugada durante el entrenamiento donde la fatiga de la competición “y la frustración hacen que todo se sienta más grande”.

Para el jugador uruguayo, en una situación normal “estas cosas pueden pasar” y se solucionan sin hacerse públicas entre los mismos futbolistas.

“Obviamente, hay alguien detrás de todo esto que se apresuró a difundir la historia, combinado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre está bajo los focos y todo se magnifica”, apuntó.

Después, continúa con su narración, desveló que tuvo otro desacuerdo con el mismo jugador este mismo jueves y durante la discusión golpeó “accidentalmente una mesa” causándose un pequeño corte en la frente “que requirió una visita rutinaria al hospital”.

“Siento que mi enojo por la situación, mi frustración al ver a algunos de nosotros llegando al final de la temporada corriendo con nuestras últimas fuerzas y emocionalmente exhaustos, me llevó al límite de discutir con un compañero de equipo”, manifestó.

“El resultado es una acumulación de cosas que terminó en una pelea sin sentido, dañando mi imagen y dejando espacio para que la gente invente, calumnie y exagere un accidente. No tengo duda de que cualquier fricción que podamos tener fuera del campo desaparece una vez dentro del estadio, y si tengo que defenderlo allí, seré el primero en hacerlo”, añadió.

Además, indicó que no quería hablar hasta final de temporada y aseguró que después de caer eliminado por el Bayern Múnich en la Liga de Campeones se guardó su “enojo y resentimiento” para él mismo.

“Hemos desperdiciado otro año y no estaba aquí para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que necesitaba mostrar era en el campo, y siento que lo hice. Por eso me duele y me entristece más pasar por esta situación, que me impide jugar el próximo partido debido a decisiones médicas, porque siempre he ido hasta el final, a través de cada consecuencia, y me duele más que a nadie no poder hacerlo”.

Por último, manifestó estar a disposición del club y de sus compañeros “para cooperar con cualquier decisión que consideren necesaria”. EFE

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Redacción D10
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