Junior vs. Cerro Porteño: Paso a paso

Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni incrementaron este jueves su clima de tensión en el vestuario del Real Madrid, a tres días del clásico ante el FC Barcelona, con una discusión entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club a EFE, un incidente fortuito provocado por un resbalón en plena discusión.
El presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFI), Mehdi Taj, afirmó que se reunirá en los próximos días con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para discutir la participación del país persa en el Mundial en Estados Unidos.
Los disturbios provocados en París por aficionados violentos tras la clasificación anoche del PSG para su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones se saldaron con 127 detenidos y 11 heridos, uno de ellos grave, indicó este jueves el ministro del Interior, Laurent Nuñez.
La Federación Mexicana de fútbol lanzó este miércoles un ultimátum a los primeros 12 jugadores convocados para la Copa Mundial, con la amenaza de bajarlos de la selección si no se presentan a entrenar este miércoles ante de las 20:00 horas.