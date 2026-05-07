07 may. 2026
Fútbol Internacional

Junior vs. Cerro Porteño: Paso a paso

Cerro Porteño visita al Junior este jueves por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Mayo 07, 2026 07:52 p. m.
Junior vs. Cerro Porteño

Copa Libertadores Cerro Porteño Junior
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