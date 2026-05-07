Junior vs. Cerro Porteño: Paso a paso

Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni incrementaron este jueves su clima de tensión en el vestuario del Real Madrid, a tres días del clásico ante el FC Barcelona, con una discusión entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club a EFE, un incidente fortuito provocado por un resbalón en plena discusión.