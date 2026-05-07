07 may. 2026
Fútbol Internacional

El Crystal Palace se cita con el Rayo Vallecano en la final

El Crystal Palace consiguió el pase a la final de la Liga Conferencia tras imponerse al Shakhtar Donetsk (2-1) y se citó con el Rayo Vallecano en la final que tendrá lugar en Leipzig el próximo 27 de mayo.

Mayo 07, 2026 08:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Crystal Palace

El Crystal Palace ganó y jugará final de la Europa League.

Foto: AFP

El conjunto del sur de Londres, que ya en la ida venció por 1-3, jugará por primera vez en su historia una final europea con solo dos participaciones; una en la Intertoto en el año 1998 y en la segunda esta temporada en la Liga Conferencia.

El encuentro pronto se puso de cara para los ingleses al conseguir adelantarse en el minuto 25 con un gol en propia puerta de Pedro Henrique después de un centro del colombiano Daniel Muñoz, que tocó en el defensor brasileño y se coló en la portería.

Antes, a los diez minutos, el español Yeremy Pino vio como el VAR le anuló un tanto tras un buen disparo cruzado por un fuera de juego milimétrico de su compañero Jean-Philippe Mateta.

El golpe para los visitantes fue doble ya que minutos después Vínicius Tobias, exjugador del Real Madrid, tuvo que ser sustituido por problemas físicos y obligó al técnico Arda Turan a gastar una ventana de sustituciones.

Antes de la media hora de juego, los de Oliver Glasner pudieron aumentar ventaja pero los disparos de Mateta y Muñoz fueron repelidos con facilidad por el guardameta Dmytro Riznyk.

Cuando el Crystal Palace estaba mucho mejor y controlaba el duelo, llegó el empate del Shakhtar Donetsk tras una buena jugada combinativa que Eguinaldo culminó con un disparo a la escuadra que sorprendió a Dean Henderson.

Después del tanto, los ucranianos tuvieron varios acercamientos que no pudieron concretar, y al filo del descanso, Mateta estrelló el balón en el palo con una impresionante tijera que evitó que los ingleses se fueran con ventaja a los vestuarios.

La segunda parte comenzó con dominio de los de Arda Turan que estuvieron a punto de conseguir el empate por medio Elias.

Esa ocasión fue un espejismo, ya que en la siguiente jugada del duelo, un centro de Tyrick Mitchell terminó en el tanto de Ismaila Sarr que acabó con las aspiraciones de remontada del Shakhtar Donestsk.

A partir de ahí de ese instante fue un mero trámite para los de Oliver Glasner, que supieron controlar el partido, evitar cualquier tipo de susto y conseguir la clasificación para la gran final ante un Selhurst Park entregado.

En menos de tres semanas, exactamente el 27 de mayo, el Crystal Palace se disputará el torneo con el Rayo Vallecano, y en caso de ganar, se aseguraría un puesto en la próxima edición de la Liga Europa.

- Ficha técnica:

2 - Crystal Palace: Henderson; Muñoz (Clyne, m.88), Lacroix, Richards, Canvot, Mitchell; Wharton (Hughes, m.89), Kamada (Lerma, m.88).; Sarr, Mateta (Larsen, m.66), Pino (Johnson, m.78).

1 - Shakhtar Donestsk: Riznyk; Tobias (Ghram, m.27), Bondar, Matviienko, Henrique; Ocheretko (Newerton, m.56), Pedrinho (Lucas Ferreira, m.75), Gomes; Alisson (Isaque Silva, m.46), Eguinaldo, Elias (Traore, m.56).

Goles: 1-0, m.15: Henrique (p.p); 1-1, m.34: Eguinaldo; 2-1, m.52: Sarr.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España). Mostró tarjeta amarilla a a Bondar (m. 15) por parte del Shakhtar Donestsk.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de semifinales de la Liga Europa disputado en Selhurst Park (Londres).

Europa League Crystal Palace Shakhtar Donetsk
Redacción D10
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