06 sept. 2025
Otros Deportes

Duerksen sube al podio en Monza

El paraguayo Joshua Duerksen terminó subiendo al podio en la Carrera Sprint de Monza.

Septiembre 06, 2025 10:12 a. m. • 
Por Redacción D10
Gran fin de semana para el deporte paraguayo, que sigue cosechando éxitos. Este sábado, Joshua Duerksen consiguió un lugar en el podio en Monza en una alocada carrera.

El piloto guaraní había quedado 7 en la clasificación del viernes y por la grilla invertida partía desde la cuarta posición. La largada no fue buena, perdiendo puestos de entrada, pero con el correr de la carrera fue recuperando posiciones.

Duerksen fue aprovechando las diferentes situaciones que se dieron en competencia como el toque entre Meguetounif y Dunne, luego en la vuelta 14 el trompo de Goethe para subir a la cuarta posición.

En la parte final de la carrera hubo incertidumbre por un virtual Stafy Car por la rotura de motor de Esterson justo cuando el paraguayo venía atacando a Beganovic en busca de subir un lugar en el podio. Sin embargo, el piloto sueco-bosnio terminó protagonizando un incidente con el paraguayo en la penúltima vuelta, que hizo que Duerksen termine saliendo de pista. Este hecho le valió una sanción de 5 segundos, que hizo que el guaraní termine finalmente ocupando el tercer lugar en la carrera.

De esta forma, Joshua Duerksen volvió a subir al podio y sumar en la Fórmula 2 tras dos jornadas. Ahora el paraguayo se enfocará en la carrera principal, que será a las 4.45 de nuestro país, buscando nuevamente los puntos.

Redacción D10
