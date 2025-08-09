Duelo por la reivindicación en Itauguá

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

El Auriazul buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Sportivo Trinidense. Mientras que su rival, el Rojiverde perdió 0 a 1 ante General Caballero de Juan León Mallorquín. El Tembe continúa en picada, ha perdido los seis compromisos que disputó en el vigente torneo.

Según el historial, ambos conjuntos terminaron empatados durante los últimos 2 juegos. El último entre ambos se disputó el 5 de abril y culminó 1-1.