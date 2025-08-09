09 ago. 2025
Torneo Clausura

Duelo por la reivindicación en Itauguá

Desde las 18:30, Sportivo Luqueño y Atlético Tembetary se enfrentan en el estadio Luis Salinas de Itauguá en la continuidad de la fecha 7 del Clausura.

Agosto 09, 2025 09:41 a. m. • 
Por Redacción D10
GxX5Q0MWMAAPaL9.jpeg

Luqueño viene de caer con Trinidense.

Foto: @SpLuqueñOficial

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

El Auriazul buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Sportivo Trinidense. Mientras que su rival, el Rojiverde perdió 0 a 1 ante General Caballero de Juan León Mallorquín. El Tembe continúa en picada, ha perdido los seis compromisos que disputó en el vigente torneo.

Según el historial, ambos conjuntos terminaron empatados durante los últimos 2 juegos. El último entre ambos se disputó el 5 de abril y culminó 1-1.

Sportivo Luqueño Torneo Clausura Tembetary
Redacción D10
