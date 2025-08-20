20 ago. 2025
Selección Paraguaya

Dos rivales más en el horizonte

La Selección Paraguaya de fútbol se encuentra trabajando en dos amistosos internacionales más.

Agosto 20, 2025 12:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Eliminatorias sudamericanas: Paraguay - Venezuela

Paraguay, con más amistosos en carpeta.

Juan Pablo Pino/EFE

El vicepresidente de la APF, Javier Díaz de Vivar, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande y contó que la Selección Paraguaya se encuentra negociando para jugar dos amistosos más en el mes de noviembre.

Paraguay se encuentra cerca de la clasificación al Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá y ya tiene confirmado duelos ante Corea del Sur y Japón en el mes de octubre. Sin embargo, en caso de clasificar de forma directa estaría disputando duelos frente a los anfitriones Canadá y Estados Unidos.

Vale aclarar que estos duelos están pendientes de la clasificación paraguaya, ya que en caso de terminar en el repechaje deberá jugar en noviembre por un lugar en la cita ecuménica.

Paraguay, con Gustavo Alfaro, está cerca de retornar al Mundial tras tres ausencias consecutivas. En el mes de setiembre deberá recibir a Ecuador, mientras que se cerrarán las Eliminatorias frente a Perú en Lima.

Selección Paraguaya Amistoso Internacional Eliminatorias
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20250801_181425.jpg
Selección Paraguaya
Los convocados de la Albirroja Sub 20 para medir a Brasil
El entrenador Antolín Alcaraz dio a conocer una lista de 25 futbolistas para los amistosos de la Albirroja Sub 20 ante Brasil con miras al Mundial Sub 20.
Agosto 01, 2025 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
e7b8b2e7-cfb2-40d2-93b3-3724c381a67c-963.webp
Selección Paraguaya
Modelo de desarrollo del CARDIF fue presentado a nivel internacional
La APF continúa fortaleciendo su política de formación integral participando en espacios internacionales de alto nivel, a través de su Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas (CARDIF).
Julio 29, 2025 12:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso 2.JPG
Selección Paraguaya
Julio Enciso quiere llegar al combo de septiembre
El jugador paraguayo Julio Enciso, que pasó por el quirófano hace algunos días por una intervención en la rodilla, dijo que va “a trabajar muy duro en estos meses para poder llegar” al combo que la Albirroja jugará en septiembre.
Julio 28, 2025 05:26 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay sub 20
Selección Paraguaya
La Albirroja confirma dos amistosos ante Brasil
La Sub 20 que dirige Antolín Alcaraz, que se prepara para el Mundial de Chile, afrontará sus primeras dos pruebas de cara a la Copa que será en septiembre.
Julio 23, 2025 03:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Gwawy8xXYAA6cpn.jpeg
Selección Paraguaya
La Albirroja ya tiene su app oficial: FanApp
Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la Selección Paraguaya de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol y los seguidores, se lanza oficialmente FanApp, la aplicación exclusiva para los verdaderos fanáticos de la Albirroja y del Fútbol Paraguayo.
Julio 23, 2025 09:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias sudamericanas: Paraguay - Venezuela
Selección Paraguaya
Julio Enciso rompe el silencio y habla de su lesión
Julio Enciso sacó un comunicado para referirse a la decisión que tomó para priorizar su salud.
Julio 20, 2025 08:02 p. m.
Carga Más