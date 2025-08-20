Dos rivales más en el horizonte

El vicepresidente de la APF, Javier Díaz de Vivar, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande y contó que la Selección Paraguaya se encuentra negociando para jugar dos amistosos más en el mes de noviembre.

Paraguay se encuentra cerca de la clasificación al Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá y ya tiene confirmado duelos ante Corea del Sur y Japón en el mes de octubre. Sin embargo, en caso de clasificar de forma directa estaría disputando duelos frente a los anfitriones Canadá y Estados Unidos.

Vale aclarar que estos duelos están pendientes de la clasificación paraguaya, ya que en caso de terminar en el repechaje deberá jugar en noviembre por un lugar en la cita ecuménica.

Paraguay, con Gustavo Alfaro, está cerca de retornar al Mundial tras tres ausencias consecutivas. En el mes de setiembre deberá recibir a Ecuador, mientras que se cerrarán las Eliminatorias frente a Perú en Lima.