Olimpia quiere recuperar la sonrisa ante Recoleta

El líder invicto del Torneo Apertura 2026, Olimpia, se presenta esta tarde en el estadio Defensores del Chaco, desde las 18:30, para enfrentar a Recoleta FC por la fecha 10.

El equipo franjeado viene de tropezar en la jornada anterior tras empatar 1-1 ante el colista San Lorenzo, despertando la furia de sus aficionados, por lo que hoy buscará volver a la senda de la victoria para continuar en lo más alto de la clasificación.

Pablo Vitamina Sánchez, entrenador decano, mete mano en el equipo y prepara la vuelta de varios titulares, entre ellos el capitán Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana.

El defensor uruguayo Bryan Bentaberry, que estaba para arrancar, finalmente no lo hará por una molestia que sufrió en la práctica del jueves. En ofensiva vuelve al onceno Adrián Alcaraz en lugar de Hugo Sandoval.

Recoleta, por su parte, viene de empatar 1-1 la fecha anterior ante Ameliano tras conseguir su histórica clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana dejando en el camino a Nacional. Para este encuentro, Jorge González, adiestrador del elenco canario, no podrá contar con jugadores como Allan Wlk, Junior Noguera, Iván Piris y Brian Ferreira. Hay promesa de buen fútbol en Sajonia.