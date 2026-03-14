14 mar. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño va por su cuarto triunfo al hilo y recibe a Sportivo Trinidense

Cerro Porteño, con el apoyo de su gente, buscará su cuarta victoria consecutiva ante el fuerte equipo del Sportivo Trinidense.

Marzo 14, 2026 08:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Cecilio Domínguez

Cecilio Domínguez viene de marcar un doblete en la fecha pasada.

Foto: Gentileza - APF

Cerro Porteño recibe esta noche a Sportivo Trinidense, en La Nueva Olla de Barrio Obrero, desde las 20:30, en compromiso correspondiente a la penúltima fecha de la primera rueda del Apertura 2026.

El Azulgrana busca su cuarta victoria consecutiva en la competencia, para no perder de vista la parte alta de la clasificación, con el agregado de que jugará su partido con resultado conocido del juego de Olimpia, que a primera hora choca con Recoleta, por lo que si el Franjeado no saca un resultado positivo, el Ciclón acortaría la diferencia en posiciones.

En Cerro la principal ausencia es la del ofensivo Juan Manuel Iturbe, quien sufrió una lesión en el último entrenamiento en el muslo izquierdo. Otra baja es la del mediocampista Robert Piris Da Motta, también lesionado, pero vuelve Jorge Morel.

A su vez, el equipo de Trinidad apunta a reivindicarse en el plano local, luego de su eliminación por Copa Sudamericana. El conjunto auriazul arrastra un andar irregular con mayoría de empates en la competencia (5): igualó en su última presentación frente a Nacional 1-1 y logró solo 2 triunfos que lo ubican en la zona media de las posiciones, muy lejos de la cima del Apertura.

Torneo Apertura Cerro Porteño Sportivo Trinidense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
aldo quiñonez quiñónez_65400720.jpg
Torneo Apertura
Dos encuentros marcarán el inicio de la jornada 10
Luqueño vs. San Lorenzo y 2 de Mayo vs. Libertad serán los partidos de hoy.
Marzo 13, 2026 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Árbitros.jfif
Torneo Apertura
La décima fecha tiene definida a sus jueces
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este jueves la nómina arbitral para la fecha 10 del Apertura 2026.
Marzo 12, 2026 06:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta Sportivo Ameliano
Torneo Apertura
Sobre el final, Recoleta evita la derrota contra Ameliano
Recoleta rescató un punto sobre el final ante el Sportivo Ameliano, en el choque que completó la novena jornada del Torneo Apertura. La visita tuvo las mejores chances y se puso en ventaja, pero en la última acción del compromiso, Wilfrido Báez decretó el 1-1.
Marzo 09, 2026 10:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Trinidense Nacional
Torneo Apertura
Trinidense y Nacional continúan estancados
El Sportivo Trinidense y Nacional igualaron a un gol en el estadio Martín Torres por la novena fecha del Torneo Apertura. Tanto el Triqui como el Albo siguen frenados en el certamen.
Marzo 09, 2026 08:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia.jfif
Torneo Apertura
Se programaron dos fechas más del Apertura
La Divisional de la máxima categoría dio a conocer esta siesta el calendario correspondiente a las fechas 11 y 12, respectivamente, del Torneo Apertura 2026.
Marzo 09, 2026 08:04 p. m.
 · 
Redacción D10
REC-AME.png
Torneo Apertura
Recoleta vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
La fecha 9 se cierra en Campo Grande con el duelo entre Recoleta y Sportivo Ameliano (20:30). Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Marzo 09, 2026 05:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más