Cerro Porteño va por su cuarto triunfo al hilo y recibe a Sportivo Trinidense

Cerro Porteño recibe esta noche a Sportivo Trinidense, en La Nueva Olla de Barrio Obrero, desde las 20:30, en compromiso correspondiente a la penúltima fecha de la primera rueda del Apertura 2026.

El Azulgrana busca su cuarta victoria consecutiva en la competencia, para no perder de vista la parte alta de la clasificación, con el agregado de que jugará su partido con resultado conocido del juego de Olimpia, que a primera hora choca con Recoleta, por lo que si el Franjeado no saca un resultado positivo, el Ciclón acortaría la diferencia en posiciones.

En Cerro la principal ausencia es la del ofensivo Juan Manuel Iturbe, quien sufrió una lesión en el último entrenamiento en el muslo izquierdo. Otra baja es la del mediocampista Robert Piris Da Motta, también lesionado, pero vuelve Jorge Morel.

A su vez, el equipo de Trinidad apunta a reivindicarse en el plano local, luego de su eliminación por Copa Sudamericana. El conjunto auriazul arrastra un andar irregular con mayoría de empates en la competencia (5): igualó en su última presentación frente a Nacional 1-1 y logró solo 2 triunfos que lo ubican en la zona media de las posiciones, muy lejos de la cima del Apertura.