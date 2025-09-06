06 sept. 2025
Torneo Clausura

Dos encuentros en la agenda del Clausura

Hoy, con dos partidos continúa la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Intenso. Deportivo Recoleta visita el campo del Trico

En Barrio Obrero, Nacional recibirá a Deportivo Recoleta, desde las 16:00, buscando olvidar la dura derrota que sufrió en la fecha pasada frente a Ameliano (0-3). El visitante, en tanto, pretende mantenerse en racha ganadora, tras su última victoria frente al 2 de Mayo.

Más tarde, desde 18:30, en Juan León Mallorquín, General Caballero será anfitrión de Libertad en el estadio Ka’arendy.

El cuadro local buscará lavarse la cara tras la paliza recibida en la jornada anterior en su enfrentamiento con Guaraní (0-4).

