Dos encuentros en la agenda del Clausura

En Barrio Obrero, Nacional recibirá a Deportivo Recoleta, desde las 16:00, buscando olvidar la dura derrota que sufrió en la fecha pasada frente a Ameliano (0-3). El visitante, en tanto, pretende mantenerse en racha ganadora, tras su última victoria frente al 2 de Mayo.

Más tarde, desde 18:30, en Juan León Mallorquín, General Caballero será anfitrión de Libertad en el estadio Ka’arendy.

El cuadro local buscará lavarse la cara tras la paliza recibida en la jornada anterior en su enfrentamiento con Guaraní (0-4).