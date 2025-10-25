Atractiva acción en Santísima Trinidad

El elenco de Trinidad quiere seguir sumando, para consolidar su puesto 4 en el acumulativo, apuntando a asegurar su presencia en una copa internacional.

En la ronda anterior, el equipo auriazul cortó una racha de 4 juegos sin perder, tras su derrota ante Sportivo Luqueño por 1-0. Para ello el equipo de José Arrúa, que alcanzó 200 juegos al frente del equipo, apunta a un esquema ofensivo, para retomar la senda ganadora.

A su vez el equipo del 2 de Mayo arriba al juego con la confianza en alta tras conseguir su pase a las semifinales de la Copa Paraguay, camino que lo acerca a la Libertadores, ya que consiguiendo el éxito se posiciona como Paraguay 4 en el torneo. Al momento, producto de su buen andar en el torneo de Primera, el conjunto pedrojuanino se ubica en zona de clasificación de la Copa Sudamericana 2026.

El Gallo Norteño quiere seguir en racha positiva, por ello su director técnico Felipe Giménez apuesta con lo mejor de su plantel para este compromiso.