Torneo Clausura

Atractiva acción en Santísima Trinidad

En el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad, Sportivo Trinidense recibe al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, desde las 20:00.

Tembetary y Luqueño se medirán en un atractivo duelo.

El elenco de Trinidad quiere seguir sumando, para consolidar su puesto 4 en el acumulativo, apuntando a asegurar su presencia en una copa internacional.

En la ronda anterior, el equipo auriazul cortó una racha de 4 juegos sin perder, tras su derrota ante Sportivo Luqueño por 1-0. Para ello el equipo de José Arrúa, que alcanzó 200 juegos al frente del equipo, apunta a un esquema ofensivo, para retomar la senda ganadora.

A su vez el equipo del 2 de Mayo arriba al juego con la confianza en alta tras conseguir su pase a las semifinales de la Copa Paraguay, camino que lo acerca a la Libertadores, ya que consiguiendo el éxito se posiciona como Paraguay 4 en el torneo. Al momento, producto de su buen andar en el torneo de Primera, el conjunto pedrojuanino se ubica en zona de clasificación de la Copa Sudamericana 2026.

El Gallo Norteño quiere seguir en racha positiva, por ello su director técnico Felipe Giménez apuesta con lo mejor de su plantel para este compromiso.

Paredes hipotecó el buen momento en el superclásico
El superclásico del fútbol paraguayo se jugó con mucha intensidad y Olimpia lo tomó muy en serio. Especialmente Jesús Abel Paredes, quien vio la roja tras una tremenda plancha sobre Lucas Quintana.
Rompe la clásica tradición
Por primera vez en su historia, Olimpia jugó un superclásico del fútbol paraguayo sin su camiseta tradicional.
Aliseda fue autocrítico tras la paridad
El delantero de Cerro Porteño, Ignacio Aliseda fue autocrítico a la hora de realizar el análisis del partido señalando que regalaron el primer tiempo y el segundo tiempo buscaron los caminos para ganar el partido.
Paridad en un emotivo superclásico
Cerro Porteño y Olimpia empataron 1-1 en el último superclásico del año. El Azulgrana no pudo aprovechar la ventaja numérica y un penal, quedando a 3 de la punta.
Equipos confirmados para el último superclásico del 2025
Cerro Porteño y Olimpia, los equipos más tradicionales y populares del Paraguay, están confirmados para disputar el superclásico en La Nueva Olla.
Cerro Porteño vs. Olimpia: Paso a Paso
El último superclásico del año se disputa en La Nueva Olla. Seguí el minuto a minuto en D10.
