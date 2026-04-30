30 abr. 2026
Copa del Mundo

Infantino confirma que Irán va a jugar el Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó este jueves que Irán jugará el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano.

Abril 30, 2026 03:22 p. m. • 
Por Redacción D10
iran.jpg

La participación de Irán fuen confirmada por el presidente de la FIFA.

Foto: Gentileza

“Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos”, dijo durante el congreso anual de la organización.

“Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos... ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles”, añadió.

Infantino disipó en apenas unos segundos las dudas sobre la presencia de Irán en la Copa del Mundo por la guerra con Estados Unidos. Al inicio de su alocución, en el séptimo punto del día -el discurso del presidente-, el máximo mandatario de la FIFA dejó claro que el combinado asiático jugará el Mundial.

Sin embargo, la federación miembro de Irán no estaba presente en el congreso que se celebra en Vancouver (Canadá). El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström pasó lista a las 211 federaciones y sólo faltó una, la iraní.

Se esperaba la presencia del presidente de su federación, Mehdi Taj, pero, según informó la agencia de noticias Tasnim, tuvo que regresar a Irán junto al resto de su expedición por “el comportamiento inapropiado de los funcionarios de inmigración” del aeropuerto de Toronto.

Irán alcanzó el Mundial tras liderar el Grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y está encuadrada en el Grupo G con tres partidos previstos en Los Ángeles (frente a Nueva Zelanda y Bélgica) y en Seattle (ante Egipto).

Sin embargo, su participación en el torneo se complicó por la escalada bélica iniciada el pasado mes de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán. A principios de marzo, Mehdi Taj aseguró desconocer si su selección podría disputar los partidos del Mundial tras los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre su país.

“Lo cierto es que, tras este ataque, no podemos esperar que el Mundial se celebre con esperanza”, explicó el presidente de la Federación de Irán de Fútbol.

El 11 de marzo, el Gobierno del país asiático, en palabras de su ministro de Deportes, Ahman Donyamali, aseguró que el combinado persa no participaría en el Mundial 2026: “Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, (Alí Jameneí) no hay condiciones que nos permitan participar”, dijo a DPA.

Horas antes de aquellas declaraciones, el mismo Infantino, tras una conversación con Donald Trump, desveló que el presidente de Estados Unidos no tenía ningún inconveniente en que Irán participara en el Mundial.

“Hablamos sobre la actual situación de Irán y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en el Mundial 2026. Durante la conversación, Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo”, afirmó.

En las semanas posteriores, la incertidumbre se trasladó también al plano organizativo, con dudas sobre los visados, la seguridad y los desplazamientos del combinado iraní en territorio estadounidense.

La FIFA, no obstante, mantuvo su postura de que todas las selecciones clasificadas debían disputar el torneo, descartando escenarios alternativos como cambios de sede o sustituciones en el cuadro de participantes.

Finalmente, Infantino, ante todas las federaciones miembro presentes en el congreso anual de la FIFA, confirmó su idea de que Irán no falte a la cita más importante del planeta fútbol. En sus primeras palabras de su alocución, fue contundente: “Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos”.

Mundial FIFA 2026 Irán Gianni Infantino
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Seleccion Mexicana 2022 Mexico vs Sweden
Copa del Mundo
México anuncia sus primeros 12 jugadores convocados para el Mundial
El delantero Guillermo Martínez, de los Pumas UNAM, es la principal novedad en la lista de 12 jugadores de la Liga MX que representarán a México en el próximo Mundial, anunciada este martes por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).
Abril 28, 2026 12:06 p. m.
Luka Modric
Copa del Mundo
Modric se despide de la temporada italiana, pero no del Mundial
El centrocampista croata del Milan Luka Modric fue operado este lunes con “éxito” de la fractura del pómulo izquierdo que sufrió durante el partido del domingo contra la Juventus de Turín, según informó el club milanés.
Abril 27, 2026 03:36 p. m.
 · 
Redacción D10
amele.jpg
Copa del Mundo
El Mundial se desarrollará en “un ambiente de miedo”, según varias ONG
El Mundial 2026 se desarrollará, según representantes de varias ONG que participaron este lunes en un acto organizado por ‘Human Rights Watch’, “en un ambiente de miedo” debido a la política del presidente de EEUU, Donald Trump, contra los inmigrantes que puede afectar también a aficionados y periodistas que quieran asistir al torneo.
Abril 27, 2026 01:33 p. m.
20260427_085424.jpg
Copa del Mundo
Xavi Simons se pierde el Mundial con una rotura de cruzado
El neerlandés Xavi Simons, del Tottenham Hotspur, se perderá lo que resta de temporada y el Mundial tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.
Abril 27, 2026 08:56 a. m.
 · 
Redacción D10
escul.jfif
Copa del Mundo
Esculturas de balones convierten a la sede de Guadalajara en una gran cancha mundialista
Un centenar de esculturas de balones fueron instaladas en las calles de Guadalajara para prender la fiebre mundialista, en una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 que recibirá a cerca de tres millones de turistas de todo el mundo.
Abril 26, 2026 06:20 p. m.
xxavi.jpg
Copa del Mundo
¿Cuáles son las selecciones favoritas de Xavi para el Mundial?
El campeón mundial en 2010, Xavi Hernández, colocó a las selecciones de España, Brasil, Argentina y Francia entre las favoritas para ganar el Mundial que se disputará a partir de junio en Estados Unidos, Canadá y México.
Abril 26, 2026 06:07 p. m.
Carga Más