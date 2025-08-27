27 ago. 2025
Djokovic pierde un set antes de clasificarse a tercera ronda

El serbio Novak Djokovic accedió este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras remontar un inicio desacertado ante el estadounidense Zachary Svajda y hacerse con la victoria en cuatro sets.

Agosto 27, 2025 03:35 p. m. 
Redacción D10
2025 US Open - Day 4

El serbio Novak Djokovic, tenista legendario.

AL BELLO/Getty Images via AFP

El serbio Novak Djokovic, actual número 7 del mundo y ganador de 24 ‘grand slams’, derrotó a Svajda (145 del ranking) por 6-7 (5), 6-3, 6-3 y 6-1 en 2 horas y 31 minutos de partido.

El serbio, que ya estuvo cerca de perder un set en su debut en las pistas neoyorquinas, no pudo evitarlo en su segundo partido, y cedió el ‘tie break’ de la primera manga tras firmar 14 errores no forzados, por 8 de su rival.

La intensa lucha del primer parcial resultó en un segundo set mucho más rápido, en el que ambos jugadores apenas sufrieron para defender sus servicios. Fue Djokovic, con semblante muy serio, quien logró antes el ‘break’ para empatar el partido.

Svajda había mostrado mucha más movilidad que el serbio en los dos primeros sets y no parecía tener problemas para aguantar desde el fondo de la pista, registrando hasta entonces 22 ganadores por 14 errores no forzados, pero el encuentro estaba igualado y el estadounidense empezó a mostrarse renqueante.

El joven de 22 años pidió en el tercer parcial las asistencias por molestias físicas. Aunque se llegó a poner por delante cuando rompió en el cuarto juego a Djokovic, el serbio respondió con cinco ‘breaks’ consecutivos y, ya en velocidad de crucero, cerro el cuarto y el quinto set.

Djokovic, que ha conquistado en cuatro ocasiones el Abierto de Estados Unidos, se cruzará en tercera ronda con el vencedor del partido entre el argentino Francisco Comesaña (54 del mundo) y el británico Cameron Norrie (n.35).

Los dos últimos torneos que disputó el serbio, de 38 años, fueron Wimbledon y Roland Garros. Fue eliminado en ambos por el italiano Jannick Sinner en semifinales.

El Abierto de Estados Unidos, último ‘grand slam’ del año, comenzó este domingo y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. EFE

