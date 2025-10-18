18 oct. 2025
Tenis

Djokovic iguala a Federer

La ATP hizo oficial este sábado la clasificación para las Finales ATP de Novak Djokovic, que con dieciocho presencias en la competición que reúne a final de temporada a los ocho mejores jugadores del mundo iguala el registro del suizo Roger Federer.

Octubre 18, 2025 12:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Novak Djokovic

El mejor momento de Djokovic en 2025 fue la conquista del torneo de Ginebra.

Foto: Gentileza - ATP

El ganador de veinticuatro títulos del Grand Slam, actualmente participante en la exhibición ‘Six Kings Slam’, se aseguró la plaza en el torneo que se disputará en Turín del 9 al 16 de noviembre tras conocerse la configuración de los cuadros de los torneos ATP 500 de Basilea y Viena.

El balcánico se une así al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y al italiano Jannik Sinner, segundo en el ránking, que ya tenían amarrada su presencia en el torneo.

El mejor momento de Djokovic en 2025 fue la conquista del torneo de Ginebra, donde ganó su título número 100, el tercero en la Era Open que logra ese registro tras el estadounidense Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103).

El jugador de Belgrado, de 38 años, que no gana un gran torneo desde 2023, aunque en 2024 consiguió en París el oro olímpico, ha sido semifinalista en los cuatro Grand Slam del presente 2025. También fue finalista en el Masters 1.000 de Miami y recientemente semifinalista en el Masters 1.000 de Shanghai.

La de este 2025 es la octava clasificación seguida de Djokovic para las Finales ATP. Su primera presencia fue en 2007 y desde entonces solo se ha perdido una edición, en 2017, por lesión.

Djokovic ha ganado siete veces ese torneo. La primera en 2008 y la última en 2023.

Novak Djokovic Roger Federer Tenis
Redacción D10
