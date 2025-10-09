09 oct. 2025
Tenis

Djokovic, décima semifinal en Shanghái

Novak Djokovic apartó los contratiempos físicos que sufrió en sus últimos compromisos y tras resolver con soltura el enfrentamiento ante el belga Zizou Bergs (6-3 y 7-5) se situó en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái por décima vez en su carrera.

Octubre 09, 2025 12:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Novak Djokovic

Novak Djokovic está en una nueva semifinal.

Foto: Gentileza - ATP

Cuatro veces campeón, eleva ya el serbio a 80 semifinales en torneos de este nivel. El ganador de veinticuatro Grand Slams, que el pasado martes se erigió en el cuartofinalista más veterano en los Masters 1000 con 38 años y 4 meses, dejó atrás las dificultades y el sufrimiento en sus partidos contra el alemán Yannik Hanfmann, de octavos y del español Jaume Munar, de cuartos, que tuvo que resolver en tres sets, con dificultades.

El jugador de Belgrado subraya su vigencia en la competición, en el circuito. Sin Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner es más que capaz de ganar a cualquiera y postularse como aspirante al éxito. Es lo que ve en Shanghái donde no está ninguno de los dos mejores del mundo y contempla una clara opción de volver a saborear un éxito.

Nunca había jugado ante Bergs sin apenas experiencia en este tramo de eventos de alto nivel y que afrontó el partido más importante de su carrera. Pero nunca ha podido ganar a un top 5 ni nunca ha llegado a jugar una semifinal Masters 1000. Aunque tendrá el mejor ránking de su carrera el próximo lunes, entre los 40 primeros del circuito, Bergs no pudo seguir el ritmo impuesto por Djokovic que voló en cuanto rompió, en el tercer juego, el saque del belga.

Djokovic ya ha ganado 418 partidos en torneos Masters 1000 y nadie ha ganado más trofeos en este nivel, 40. Demasiado para el belga que se desmoronó en cuanto vio que no pudo igualar el desequilibrio.

El serbio, en el segundo, ya con algún síntoma de cansancio, esperó su momento. Bergs arriesgó más y mantuvo el pulso hasta el noveno juego, cuando perdió su saque. Pero el belga no se rindió y rompió por primera vez en el partido al siguiente para evitar la derrota (5-5). Volvió a quebrar el de Belgrado que tuvo después dos puntos de partido. Los salvó su rival que sucumbió a la tercera, tras una hora y 52 minutos de juego.

Con el ranking más alto entre los jugadores restantes del cuadro, Djokovic tiene una clara oportunidad de conseguir su primer título de Masters 1000 en casi dos años. Ahora le esperan las semifinales el sábado, cuando se medirá a la revelación del torneo, el monegasco Valentin Vacherol que remontó al danés Holger Rune por 2-6, 7-6(4) y 6-4.

Redacción D10
Carlos Alcaraz
Tenis
Alcaraz: “Tengo Australia en el punto de mira”
Con el trofeo del Abierto de Estados Unidos en sus manos y reinstalado en el número uno del mundo dos años después, Carlos Alcaraz dijo en una entrevista con EFE que su objetivo inmediato es completar el ‘Grand Slam’. “Tengo Australia en el punto de mira”, aseguró el tenista español.
Septiembre 08, 2025 02:24 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-USA-OPEN
Tenis
Alcaraz reconquista Nueva York y asalta el número uno del mundo
El español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.
Septiembre 07, 2025 07:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Us Open
Tenis
Sinner y Alcaraz, la batalla por el número 1 del mundo
La batalla por el número uno del mundo de la ATP vivirá este domingo su momento más decisivo en más de un año, con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz frente a frente en la final del Abierto de Estados Unidos a las 15:00.
Septiembre 07, 2025 11:42 a. m.
 · 
Redacción D10
US Open Tennis Tournament 2025 - Day 13
Tenis
Alcaraz manda a Djokovic a casa y vuelve a una final en Nueva York
Carlos Alcaraz se clasificó este viernes para su segunda final del Abierto de Estados Unidos al derrotar en semifinales al serbio Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2, en la revancha por el oro olímpico que el español había invocado.
Septiembre 05, 2025 07:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Alcaraz
Tenis
Carlos Alcaraz, a octavos por la vía rápida
El español Carlos Alcaraz solo necesitó de una hora y 44 minutos este viernes para solventar su partido de tercera ronda del Abierto de Estados Unidos contra el ítalo-argentino Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y se clasificó para los octavos de final del ‘grande’ neoyorquino.
Agosto 29, 2025 03:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner
Tenis
Sinner atropella al checo Kopriva
El italiano Jannik Sinner eliminó este martes al checo Vit Kopriva con un triunfo rápido y solvente para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.
Agosto 26, 2025 05:51 p. m.
 · 
Redacción D10
