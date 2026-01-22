22 ene. 2026
Djokovic, victoria 101 en Australia

Novak Djokovic solventó como un trámite el duelo con el italiano Francesco Maestrelli, procedente de la fase previa, y con un 6-3, 6-2 y 6-2 alcanzó su victoria 101 en el Abierto de Australia y se situó a un paso de la número 400 en un Grand Slam que puede obtener el sábado, en la tercera ronda, contra el ganador del partido entre el neerlandés Botic Van de Zandschulp y el chino Juncheng Shang, de donde saldrá su rival.

Novak Djokovic

Novak Djokovic avanzó a la otra fase.

Por decimoctava vez en su carrera está en dieciseisavos de final del serbio. Devora registros en cada eliminatoria el jugador de Belgrado de 38 años que insiste en lograr su vigésimo quinto Grand slam y que se resiste a claudicar ante el empuje y el dominio del español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

Rehuye el diez veces campeón en Melbourne de pensar en una próxima retirada. Es un competidor nato y su tenis aún está vigente y es lo suficientemente sólido como para atravesar rondas en los torneos y llegar a los momentos cumbre para obtener éxitos.

Así sucedió ante Maestrelli, nacido en Pisa hace 23 años que se encontró por primera vez en esta situación. En el segundo tramo de Australia y ante uno de los mejores jugadores de la historia, aún en activo. Actualmente en el puesto 137 apenas pudo mantener el ritmo de juegos ganados del serbio. Un solvente saque le permitió maquillar una esperada derrota.

Djokovic tardó dos horas y cuarto en cumplir el trámite y atravesar la ronda sin un excesivo desgaste, uno de los objetivos que se marca el actual número cuatro del mundo para poder llegar con opciones a las eliminatorias finales, a la hora de encararse con Sinner y Alcaraz, al que eliminó, precisamente, hace un año en los cuartos de final, en este mismo escenario.

El jugador de Belgrado, que el pasado año con los títulos en Atenas y Ginebra alargó a los 101 los éxitos en su historial, pretende, con 38 años y 255 días, convertirse en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de Grand Slam, y el segundo en ganar un evento de este rango con 37 años o más, después de Ken Rosewall, quien ganó el Abierto de Australia de 1972 con 37 años y 62 días.

“No sabía mucho de mi rival hasta ayer y eso es algo que me sucede últimamente. No tenía mucha experiencia en los grandes escenarios pero le deseo lo mejor.

Pero sobre todo, la intención de Novak Djokovic, que también puede ser el tercero en ganar múltiples trofeos en Melbourne después de cumplir 35 años tras Rosewall y Noval Djokovic, apunta al vigésimo quinto Grand Slam. Ya es el jugador masculino con más grandes en la historia. Pero está igualado con Margaret Court con veinticuatro. Otro más le dejaría como líder absoluto.

Nunca había jugado con Maestrelli que mantuvo el tipo como pudo ante la variedad de golpes del serbio que llegó a Melbourne sin competición previa alguna después de bajarse del torneo de Adelaida en el que estaba inscrito. No se vio preparado aún Djokovic que en las dos últimas ediciones ha llegado hasta semifinales. En el 2025, tras eliminar a Alcaraz, se retiró por una lesión en la pierna izquierda en el partido con el alemán Alexander Zverev y hace dos fue apartado del torneo por Jannik Sinner, campeón de las dos últimas ediciones.

Ahora espera vencedor Novak Djokovic que saldrá del choque entre el ganador del partido entre Botic Van de Zandschulp y Juncheng Shang chino.

