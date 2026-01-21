Davidovich se encara con un aficionado que le hizo una “peineta”

El incidente se produjo durante el encuentro entre Davidovich y el estadounidense Reilly Opelka, número 63 del mundo, cuando el jugador malagueño interrumpió brevemente el juego para dirigirse hacia un grupo de espectadores y pedir explicaciones, visiblemente alterado.

Davidovich trasladó su queja al juez de silla, al que indicó que uno de los aficionados le había hecho “la peineta”.

The umpire had Davidovich Fokina’s back after this angry interaction with a spectator 😠#AusOpen pic.twitter.com/elKOjITFwH — TNT Sports (@tntsports) January 21, 2026

Tras la protesta del tenista, el árbitro se acercó a la zona señalada para advertir a los espectadores y calmar la situación, que no fue a mayores. El encuentro pudo reanudarse con normalidad tras unos instantes de conversación.

No es la primera vez que el comportamiento del público genera controversia en el torneo australiano, donde la cercanía de las gradas y el ambiente distendido suelen dar lugar a episodios de fricción entre jugadores y aficionados.