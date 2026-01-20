El verdugo de Vallejo da el primer gran golpe de Australia

El tenista Arthur Gea (198º) dio el primer golpe del Australian Open al despachar al checo Jiri Lehecka, que es 19º del mundo, al ganarle por 7-5, 7-6 (1) y 7-5 después de dos horas y 24 minutos.

El francés de 21 años accedió al cuadro principal del torneo tras derrotar al paraguayo Dani Vallejo el pasado 15 de enero con un doble 6-2. La raqueta nacional llegó mejor posicionado (146°) a ese cotejo, pero no pudo vencer a su último rival de la qualy.

Arthur Gea, este año disputó nueve partidos y ganó los nueve, con 19 sets a favor y apenas dos en contra. En la siguiente ronda lo espera Stan Wawrinka, la leyenda de 40 años que se encuentra disputando por última vez el certamen en el que tocó la gloria en 2014.