20 ene. 2026
Tenis

El verdugo de Vallejo da el primer gran golpe de Australia

Arthur Gea, quien dejó a Dani Vallejo a un paso del cuadro principal, brindó la primera sorpresa del Australian Open.

Enero 20, 2026 10:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Arthur Gea

Arthur Gea avanzó a segunda ronda.

Foto: Gentileza - Arthur Gea

El tenista Arthur Gea (198º) dio el primer golpe del Australian Open al despachar al checo Jiri Lehecka, que es 19º del mundo, al ganarle por 7-5, 7-6 (1) y 7-5 después de dos horas y 24 minutos.

El francés de 21 años accedió al cuadro principal del torneo tras derrotar al paraguayo Dani Vallejo el pasado 15 de enero con un doble 6-2. La raqueta nacional llegó mejor posicionado (146°) a ese cotejo, pero no pudo vencer a su último rival de la qualy.

Arthur Gea, este año disputó nueve partidos y ganó los nueve, con 19 sets a favor y apenas dos en contra. En la siguiente ronda lo espera Stan Wawrinka, la leyenda de 40 años que se encuentra disputando por última vez el certamen en el que tocó la gloria en 2014.

Abierto de Australia Daniel Vallejo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
daniel vallejo.jpg
Tenis
Daniel Vallejo se enfrentará a la joya del tenis italiano
El tenista paraguayo Daniel Vallejo medirá en la madrugada de este miércoles al italiano Federico Ciná, considerado la última joya en su país, en la segunda ronda de la qualy del primer grande de la temporada.
Enero 13, 2026 05:43 p. m.
 · 
Redacción D10
adollfito.jpg
Tenis
Dani Vallejo debuta en la qualy en el Australian Open
El tenista paraguayo Daniel Vallejo, raqueta número uno de nuestro país, se medirá a su colega mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, en el comienzo de la qualy del Abierto de Australia, tal como lo determinó el primer sorteo.
Enero 12, 2026 12:16 p. m.
Carlos Alcaraz
Tenis
Alcaraz se entrena en Australia con la camiseta de Lebron James
El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se entrenó este lunes en Melbourne para preparar el Abierto de Australia luciendo la camiseta del jugador de Los Ángeles Lakers Lebron James.
Enero 12, 2026 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Stanislas Wawrinka
Tenis
Wawrinka jugará por última vez el Abierto de Australia
El veterano jugador suizo Stanislas Wawrinka, de 40 años, ha recibido una de las últimas invitaciones ‘wild card’ de la organización del Abierto de Australia para disputar el torneo individual masculino que comienza la próxima semana.
Enero 10, 2026 11:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Alcaraz
Tenis
Carlos Alcaraz desata la locura en Seúl
El español Carlos Alcaraz, número uno del ránking ATP, desató la locura a su llegada este jueves a Corea del Sur, dónde se medirá el 10 de enero en un partido de exhibición en el Inspire Arena de Incheon al italiano Jannik Sinner, dos del mundo.
Enero 08, 2026 05:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Dani Vallejo
Tenis
Dani Vallejo, con la mente en Australia
La raqueta número uno del país, Daniel Vallejo, continúa su puesta a punto de cara al primer Grand Slam del año que tendrá.
Diciembre 28, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más