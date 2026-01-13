13 ene. 2026
Fútbol Internacional

Diego León tiene nuevo entrenador en Manchester United

El Manchester United, donde milita el paraguayo Diego León, confirmó este martes la contratación de Michael Carrick como nuevo entrenador hasta final de temporada.

Enero 13, 2026 04:44 p. m. • 
Por Redacción D10
G-kKn6BWIAEkwYZ.jfif

Michael Carrick, nuevo entrenador del United hasta final de temporada.

“Michael Carrick está de vuelta. Nuestro excapitán es nuestro entrenador en jefe para el resto de la temporada 2025/26", escribió el club de la Premier League en su cuenta de X.

Carrick, que fue jugador del club entre 2006 y 2018, ya ejerció como técnico interino durante varios partidos tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer en 2021.

El que fuera centrocampista inglés llega al United tras el despido de Rúben Amorim y después de que el club optara por contratar un entrenador hasta final de temporada y ahí ya preparar un nuevo proyecto con el que recuperar la gloria pasada. La directiva ha sondeado las opciones de recuperar a Solskjaer, de mantener a Darren Fletcher y de Carrick y finalmente han optado por esta última.

El cuerpo técnico de Carrick estará formado por Steve Holland, que fue segundo de Gareth Southgate en Inglaterra, Jonathan Woodgate, al que conoce de su etapa en el Middlesbrough, Jonny Evans, ex jugador del United hasta la pasada temporada, y Travis Binnion. Esta será la segunda experiencia de Carrick como entrenador después de dirigir durante tres años al Middlesbrough.

El primer partido de Carrick en el banquillo del United será este sábado contra el Manchester City.

El United es séptimo en la Premier League, con 32 puntos, a tres de las posiciones de Liga de Campeones. No participa en Europa, dada su mala pasada campaña, mientras que en la Copa de la Liga cayó a manos del Grimsby Town, un equipo de League Two (Cuarta división), y en la FA Cup contra el Brighton & Hove Albion.

Tras la marcha de Amorim, que apenas estuvo catorce meses en el club, Fletcher asumió las riendas del equipo en los dos últimos encuentros, sacando un empate fuera de casa contra el Burnley y cayendo eliminado en la FA Cup en Old Trafford contra el Brighton. Después de esta experiencia, Fletcher volverá a ocuparse del United sub18, que era su trabajo hasta la destitución de Amorim. EFE

Diego León Manchester United Premier League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G-ftEcoXgAA2-5r.jfif
Fútbol Internacional
El París FC elimina al PSG de la Copa de Francia
El equipo de Luis Enrique fue eliminado en la fase de dieciseisavos de final.
Enero 12, 2026 08:05 p. m.
 · 
Redacción D10
G-fYRn_bQAA-EEh.jfif
Fútbol Internacional
El Liverpool golea a un equipo de tercera y avanza en la Copa
Los Reds vencieron por 4 a 1 al modesto Barnsley de la Tercera División.
Enero 12, 2026 08:04 p. m.
 · 
Redacción D10
G-fnvtwW4AAo2q_.jfif
Fútbol Internacional
La Juventus golea al Cremonese y prosigue su escalada
El equipo de Antonio Sanabria cayó estrepitosamente por 5 a 0 contra la Juventus.
Enero 12, 2026 07:33 p. m.
G-e8QCdXUAIJsuU.jpg
Fútbol Internacional
El Al Hilal neutraliza el gol 959 de CR7 y aumenta su ventaja
El Al Hilal, líder de la liga de Arabia Saudí, aumentó a 7 puntos su ventaja sobre el Al Nassr de Cristiano Ronaldo al ganar este lunes por 3-1 y con remontada al equipo del delantero portugués.
Enero 12, 2026 05:21 p. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BETIS
Fútbol Internacional
El Real Madrid destituye a Xabi Alonso
El Real Madrid decidió prescindir de Xabi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.
Enero 12, 2026 02:39 p. m.
 · 
Redacción D10
G97gf5oWcAA7XUW.jpg
Fútbol Internacional
Cancelo ya está en Barcelona para pasar la revisión médica
Joao Cancelo es nuevo jugador del Barcelona, al que llega cedido por el Al-Hilal saudí.
Enero 12, 2026 02:31 p. m.
Carga Más