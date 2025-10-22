Diego León reaparece en el Sub 21 del Manchester United

Diego León está viviendo su etapa de adaptación en el Manchester United, por lo que aún no ha podido debutar en un partido oficial del primer equipo, pero ya lo hizo en el plantel Sub 21 del conjunto inglés.

El martes volvió a tener minutos por la Football League Trophy, un certamen donde participan equipos de la segunda y tercera categoría del fútbol inglés, más los equipos Sub 21 de la primera y segunda división.

Diego León fue titular frente al Barnsley, que milita en la tercera categoría. El resultado fue derrota para el Manchester United por 5-2, pero a pesar de esto, según las crónicas deportivas, el paraguayo tuvo un buen rendimiento.

En un medio inglés señalan que el paraguayo entró de lateral por la zona izquierda, tuvo un buen juego posicional, se mostró en ataque con un potente tiro que fue bloqueado y mejoró bastante en lo físico.

Diego León, de 18 años, está quemando etapas para poder debutar de manera oficial en el equipo principal del Manchester United. Y con relación a estrenarse, el pasado 14 de octubre jugó su primer choque vistiendo la camiseta de la Selección Paraguaya en un amistoso contra Corea del Sur.