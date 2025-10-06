Menú
06 oct. 2025
Diego Fernández: “Fue muy emocionante”
Diego Fernández, jugador de Guaraní, habló para Monumental 1080AM de las sensaciones que le dejó su agónico gol ante Tembetary para que el Legendario siga líder del torneo Clausura.
Octubre 06, 2025 12:04 p. m.
·
Redacción D10