Di Tore: “Estábamos un poquito agrandados”

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, dialogó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y tiró un mensaje tranquilizador luego de lo que fue la derrota frente a Guaraní en la tercera jornada del torneo Clausura 2026.

El titular reconoció que este resultado sirve como un cable a tierra y espera que se puedan corregir los errores cometidos frente al Aborigen.

“El ambiente sigue igual, tuvimos un traspié. Es importante que ocurra esto para bajar un poquito, estábamos un poquito agrandados por los dos primeros resultados. Está bien, hay que corregir algunas cosas que no hicimos bien y estamos para eso”, afirmó en la 1080 AM.

“Estuvimos reunidos con el cuerpo técnico, fue una seguidilla de muchos partidos, tenemos muchos jóvenes. Hicimos el análisis del partido, vimos donde cometimos fallas y hay que darle mérito al rival que jugó estratégicamente bien y nos ganó. No hay vuelta que darle, identificar los errores y tratar de corregirlos para el siguiente partido”, agregó.

QUIEBRE. Según el directivo la expulsión del juvenil Rodrigo Acuña Vera cambió los planes del encuentro y explicó que el cuerpo técnico quiso premiarlo con más minutos, ya que había marcado el gol, pero luego protagonizó la acción por la que terminó viendo la tarjeta roja. “Son cosas que suceden en un partido y hay que corregirlas” minimizó.

MÁS REFUERZOS. El mandamás gumarelo admitió que la llegada de un delantero más al equipo está complicada, ya que no existen muchos en la actualidad y encima están “sobre cotizados. Di Tore dijo que tampoco buscarán traer cualquier jugador y seguirán en la búsqueda, sin apuros, atendiendo a que el mercado de pases seguirá abierto hasta el 28 de agosto.

Libertad ahora apunta a su duelo frente al puntero del torneo, el Sportivo Trinidense al que medirá el próximo lunes 10 de agosto, a las 18.30.

