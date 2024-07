Di María no regresará a Rosario Central por falta de seguridad

El esperado regreso del futbolista argentino Ángel Di María al club de sus amores, Rosario Central, se vio frustrado por la inseguridad latente en la provincia de Santa Fe, afirmó este lunes el presidente de la entidad Gonzalo Belloso.

“El sábado a la tarde me dijo su decisión de que no va a volver al club porque no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia”, declaró Belloso en una entrevista con Radio 2 Rosario, días después de que Benfica anunciara que el jugador seguirá en el club portugués una temporada más.

La familia del internacional argentino recibió el pasado marzo un mensaje amenazante en su casa de Rosario, ciudad que en los últimos meses vive un recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico.

“A nosotros nos duele porque lo queríamos. Respetamos muchísimo su decisión pero Central mañana tiene que jugar de nuevo y estamos mirando lo que viene”, explicó Belloso.

El exjugador y presidente del club rosarino desde 2022 desmintió algunos rumores que habían circulado en torno a un inminente fichaje de Di María en las últimas semanas, incluyendo detalles sobre la duración del contrato o sus condiciones para regresar al equipo donde jugó entre 2005 y 2007.

Belloso lamentó que se hubiera frustrado el retorno del jugador de 36 años y garantizó que el club está “en un gran momento para recibirle” tras haber conquistado en 2023 la Copa de la Liga.

“Creemos que es el mejor momento para que viniera. Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro, y que iba a tomar la decisión finalizada la Copa América”, destacó.

Belloso explicó además que él sufrió incidentes similares cuando asumió el cargo, con amenazas e insultos en su casa y en la de sus familiares, aunque aclaró que tiempo después “las amenazas se convirtieron en apoyo”.

El ex jugador del Real Madrid y el París Saint Germain se encuentra de vacaciones en Argentina tras la conquista en Estados Unidos de la Copa América. EFE