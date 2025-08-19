19 ago. 2025
Tenis

Swiatek recupera el número dos del mundo

La polaca Iga Swiatek ha recuperado el número dos de la clasificación mundial de la WTA tras imponerse a la italiana Jasmine Paolini en la final de Cincinnati (Estados Unidos).

Agosto 19, 2025 10:33 a. m. • 
Por Redacción D10
Iga Swiatek

Iga Swiatek se quedó con la final en Cincinnati.

Foto: Gentileza - Iga Swiatek

Swiatek, que logró su undécimo WTA 1.000 y el vigésimo cuarto torneo de su carrera, supera con 7.933 puntos a la estadounidense Coco Gauff, que ahora cierra el podio con 7.874 lejos de la líder indiscutible, la bielorrusa Aryna Sabalenka, uno mundial con 11.225.

Paolini, mientras tanto, sube una posición y se instala en la octava, con 4.116, al rebasar a la estadounidense Amanda Anisimova (3.869), y la española Paula Badosa, que está de baja por sus problemas físicos, retrocede hasta la decimosexta plaza.

Por contra, la también española Jessica Bouzas, que avanzó hasta octavos de final en Cincinnati, continúa con su progresión. Sube dos puestos y es cuadragésima.

Tenis Iga Swiatek
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Iga Swiatek
Tenis
Swiatek arrasa a Anisimova y conquista Wimbledon
Iga Swiatek ya tiene la colección de superficies. A la mejor jugadora en tierra batida de la década, ganadora de cuatro Roland Garros, se le exigía dominar también la hierba y por fin lo ha conseguido. En su año quizás más inestable, Swiatek arrolló a Amanda Anisimova (6-0 y 6-0) en 57 minutos y se proclamó campeona de Wimbledon.
Julio 12, 2025 02:36 p. m.
 · 
Redacción D10
GvpiMsxWYAATlYq.jpeg
Tenis
¿Por qué la final de Wimbledon se ha retrasado dos horas?
Este año Wimbledon ha roto una de sus tradiciones más pequeñas. Las finales, tanto la femenina que se juega este sábado, como la masculina que se disputa el domingo, arrancará a las 16:00 hora local (15.00 gmt) en lugar de a las 14:00 como en años anteriores.
Julio 12, 2025 11:33 a. m.
 · 
Redacción D10
GvmEQ0JWoAAmqpu.jpeg
Tenis
Sinner vs. Alcaraz: ¡El duelo del momento!
Janik Sinner y Carlos Alcaraz jugarán mañana la final de Wimbledon.
Julio 12, 2025 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner
Tenis
Sinner se impone a un tocado Djokovic
Wimbledon tendrá su final deseada: Carlos Alcaraz-Jannik Sinner. El italiano se aprovechó de un tocado Novak Djokovic (6-3, 6-3 y 6-4), muy lejos de su 100 %, y disputará su primer final de Wimbledon contra su bestia negra en el circuito.
Julio 11, 2025 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-GBR-WIMBLEDON
Tenis
Alcaraz jugará su tercera final de Wimbledon
El español Carlos Alcaraz se clasificó a su tercera final de Wimbledon al derrotar al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6 (6).
Julio 11, 2025 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-GBR-WIMBLEDON
Tenis
Swiatek definirá con Anisimova en Wimbledon
La definición del Grande inglés se cumplirá este sábado 12 desde las 10:00 en el All England Lawn Tennis.
Julio 10, 2025 05:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más