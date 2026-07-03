03 jul. 2026
Copa del Mundo

Désiré Doué: “Será importante anotarle a Paraguay lo antes posible”

El delantero de la selección francesa Désiré Doué afirmó este viernes que en el duelo contra Paraguay de los octavos de final del Mundial 2026, Francia deberá armarse de paciencia, pero también intentar hacer gol lo antes posible.

Julio 03, 2026 06:31 p. m. • 
Por Redacción D10
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Désiré Doué, delantero de la Selección de Francia.

“Paraguay es una selección que mete mucha intensidad, que tiene jugadores de calidad en ataque y en defensa, y que va a ser muy difícil de batir. Defensivamente son muy duros”, afirmó Doué en una rueda de prensa desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, que mañana acogerá este partido.

Es por esa dureza defensiva que Doué sostuvo que la paciencia será clave para Francia, aunque también subrayó que los ‘Bleus’ deben “jugar como de costumbre, con mucha intensidad”.

“Intentar crearnos el mayor número posible de ocasiones y ser muy, muy eficaces. En este tipo de partidos es importante marcar lo antes posible y el mayor número de goles posible”, aseguró Doué, que se ha repartido la titularidad con su compañero en el PSG Bradley Barcola.

El delantero también reflexionó sobre la condición de favorito de Francia y cómo influirá en el partido de mañana.

“No será la condición de favoritos la que nos haga ganar contra Paraguay. Habrá que poner todos los ingredientes desde el inicio hasta el final del partido, ser muy serios, muy comprometidos, porque sabemos que es un equipo con mucha calidad”, dijo.

Doué fue titular ante Senegal y Noruega, mientras que Barcola lo fue frente a Irak y Suecia, en una delantera con Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé con el puesto asegurado. EFE

Désiré Doué Francia Paraguay
Redacción D10
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