10 jul 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: El partido de hoy y dónde ver en vivo

Esta tarde continuarán los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Conocé la hora y en qué canal ver en vivo el partido de hoy viernes 10 de julio.

Julio 10, 2026 11:39 a. m. • 
Por Redacción D10
España Bélgica

El segundo día de los cuartos de final de la Copa del Mundo sigue este viernes con un encuentro. El jueves, Francia derrotó a Marruecos por 2-0 y esta tarde, en el Estadio Los Ángeles, España chocará con Bélgica.

Viernes 10 de julio

16:00: España vs. Bélgica (Gen, trece y Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Claro TV: Canal 22

Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Popu TV

Tigo Star: Canal 26

Personal Flow: Canal 21

Claro TV: 29

Copaco IPTV: Canal 16

Mundial FIFA 2026 España Bélgica
Redacción D10
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