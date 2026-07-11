11 jul 2026
Copa del Mundo

¿Fue solo un olvido o fue intencionado?

Francia publicó una imagen para anunciar su duelo con España, pero con un detalle que no pasó desapercibido.

Julio 11, 2026 10:35 a. m. • 
Por Redacción D10
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Francia y un detalle que no pasó desapercibido.

Foto: Redes

La Selección Francesa consiguió anotarse para las semifinales de la Copa del Mundo tras derrotar a Marruecos y en esta instancia se medirá con España, que este viernes consiguió imponerse en la otra llave a Bélgica.

El equipo francés hizo el anuncio en las redes, con una imagen en la que se ve a Dembelé caminando a la Par de Lamine Yamal de España sobre algo que imita el paseo de la fama de Hollywood, pero que en vez de nombres de artistas, llevan los diferentes resultados obtenidos por los galos.

Sin embargo, un detalle que no pasó por alto es que incluyeron los resultados frente a Noruega (última fecha de la fase de grupos), el triunfo sobre Suecia (16avos de final), el choque con Marruecos (cuartos de final) y el anuncio del duelo con España correspondiente a la semifinal, dejando afuera el choque con Paraguay que correspondió a los octavos de final.

La publicación se suma a la larga polémica que se dio tras el juego con la Albirroja, en la que se dieron situaciones, declaraciones y hasta cuestiones de tipo política y diplomática entre ambos países.

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