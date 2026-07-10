10 jul 2026
Copa del Mundo

De la Fuente se declara admirador de Gustavo Alfaro

VIDEO. Luis De la Fuente, entrenador de España, tuvo un momento particular en la conferencia previa al juego con Bélgica e hizo un reconocimiento para Gustavo Alfaro.

Julio 10, 2026 07:41 a. m. • 
Por Redacción D10
Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026

Luis De la Fuente y un reconocimiento para Alfaro.

Foto: AFP

El entrenador español Luis De La Fuente, protagonizó un lindo momento durante la conferencia de prensa oficial antes del partido de cuartos de final frente a Bélgica, que será este viernes a las 16.00 de nuestro país.

El DT ocupó un momento para destacar la figura de Lionel Scaloni, pero luego también hubo un reconocimiento para el técnico de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro.

“Gustavo Alfaro, con quien me declaro admirador, admiro a mucha gente, la gente buena”, comenzó diciendo con una sonrisa en el rostro.

“Gustavo Alfaro un día habló que hoy lo que está en boga y que tiene que funcionar es el liderazgo en valores y creo que eso tiene una potencia mucho más que cualquier otro comportamiento. Y hay muchos tipos de liderazgo, pero este funciona”, destacó.

Paraguay tuvo una campaña histórica en el Mundial 2026 en el que alcanzó nuevamente un quinto partido, dejando en el camino a la tetracampeona del mundo Alemania.

Luis de la Fuente Gustavo Alfaro Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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