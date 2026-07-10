Duelo de Europa en Los Ángeles

El compromiso se disputará en el imponente Estadio de Los Ángeles, a las 16:00, y promete ser un duelo apasionante entre dos selecciones europeas.

La Selección Española, vigente campeona de Europa, llega a esta cita con un rendimiento en alza y una defensa histórica que no encajó un solo gol en los cinco partidos disputados del torneo. Tras dejar en el camino a Austria con un contundente 3-0 y doblegar a Portugal por 1-0 en los octavos de final gracias a un gol agónico de Mikel Merino, “La Roja” consolida un invicto imponente.

Por su parte, los “Diablos Rojos” de Bélgica alcanzaron los cuartos presumiendo un gran momento ofensivo tras firmar un vibrante triunfo por 3-2 ante Senegal y aplastar con categoría a la selección de Estados Unidos por 4-1 en la ronda previa. Los belgas hicieron siete goles en dos partidos.

CIFRA. 72 partidos en mundiales tiene España. Ganó 35, empató 18 y perdió 19. Tiene 119 goles a favor, 75 en contra. 56 juegos tiene, por su parte, Bélgica. Ganó 25 de ellos, empató 11 juegos y terminó perdiendo 20 partidos.