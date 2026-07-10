Bounou destaca el planteamiento de Paraguay

El arquero de Marruecos, Yassine Bounou, reconoció la superioridad de Francia y admitió que el poder físico y ofensivo del conjunto europeo terminó marcando la diferencia. También mencionó que pudieron haber utilizado la estrategia de la Albirroja.

“En el ida y vuelta te rompe la cabeza Francia”, expresó el guardameta en zona mixta tras la derrota 2-0 ante los galos por los cuartos de final del Mundial, dejando en evidencia la intensidad y la capacidad de ataque del seleccionado francés.

Además, Bounou destacó el planteamiento táctico que presentó Paraguay en su enfrentamiento ante Francia durante el Mundial y lo puso como ejemplo de un camino que Marruecos pudo haber seguido.

“Si nos juntábamos un poquito más atrás, como lo hizo Paraguay, posiblemente el partido se alargaba un poco más, pero no fue nuestro estilo”, afirmó.

Las declaraciones del experimentado arquero reflejan el respeto por la estrategia utilizada por la Albirroja, que logró competir de igual a igual durante un mayor tramo del encuentro frente a una de las principales candidatas al título mundial.