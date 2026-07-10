10 jul 2026
Copa del Mundo

Francia, 17 triunfos en sus últimos 20 partidos mundialistas

La selección de Francia, ganadora de su sexto encuentro seguido en el Mundial 2026, ha logrado 17 triunfos en sus últimos 20 partidos en esta competición, entre las ediciones de 2018 en Rusia, 2022 en Catar y la actual en Estados Unidos, México y Canadá y sólo cayó en una eliminatoria por los penales.

Julio 10, 2026 09:44 a. m. • 
Por Redacción D10
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026

Parece invencible. La Selección Francesa, una máquina en el Mundial 2026.

Foto: AFP

Sólo Argentina en la final del Mundial 2022, cuando se impuso en la tanda desde los once metros, después del 3-3 con el que acabó la prórroga, ha sido capaz de doblegar en un duelo eliminatorio a Francia en ese margen de los últimos ocho años en esta competición.

Otros dos equipos, Túnez, por 1-0 en la fase de grupos de 2022, cuando Francia ya tenía resuelta la primera posición de su grupo, y Dinamarca, con un 0-0 en idéntico caso en Rusia 2018, han sido los otros dos protagonistas de los partidos que no ha ganado el conjunto de Didier Deschamps en su imponente secuencia de los últimos tres Mundiales.

Su serie empezó en Rusia 2018, cuando fue campeón del mundo. Hasta que llegó ahí, a la cima por segunda vez en su historia, venció seis de los siete encuentros que disputó en esa edición del torneo: 2-1 a Australia y 1-0 a Perú, en la primera fase, y 4-3 a Argentina, 0-2 a Uruguay, 1-0 a Bélgica y 4-2 en la final a Croacia, por ese orden en las eliminatorias.

En Qatar 2022 ganó cinco de sus siete choques hasta la final. En ronda de grupos, con un 4-1 a Australia y 2-1 a Dinamarca; en octavos, por 3-1 a Polonia; en cuartos, por 1-2 a Inglaterra; y en semifinales por 2-0 a Marruecos.

Y el Mundial 2026, su marcha es aún más imponente, con seis triunfos en seis duelos: 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak, 1-4 a Noruega, en la primera fase y como líder de su cuarteto; 3-0 a Suecia en los nuevos dieciseisavos de final; 1-0 a Paraguay, en octavos; y 2-0 a Marruecos, en cuartos. En semifinales se medirá a España o Bélgica.

En todo ese recorrido de 20 partidos, Kylian Mbappé aportó 20 goles para ‘Les Bleus’. EFE

Mundial FIFA 2026 Francia Kylian Mbappé
Redacción D10
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