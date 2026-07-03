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03 jul. 2026
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Désiré Doué
Copa del Mundo
Désiré Doué: “Será importante anotarle a Paraguay lo antes posible”
El delantero de la selección francesa Désiré Doué afirmó este viernes que en el duelo contra Paraguay de los octavos de final del Mundial 2026, Francia deberá armarse de paciencia, pero también intentar hacer gol lo antes posible.
Julio 03, 2026 06:31 p. m.
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Redacción D10