11 jul 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Este sábado se cierra la fase de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Conocé la hora y en qué canal ver en vivo los partidos de hoy sábado 11 de julio.

Julio 11, 2026 02:35 p. m. • 
Por Redacción D10
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Lionel Messi es figura máxima en la Argentina.

Foto: AFP

Con dos duelos se completan los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Esta tarde, Noruega se medirá con Inglaterra y por la noche, Argentina buscará clasificarse ante Suiza.

Sábado 11 de julio

18:00: vs. Noruega vs. Inglaterra (Gen, trece y Unicanal)

22:00: Argentina vs. Suiza (Gen, trece y Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Claro TV: Canal 22

Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Popu TV

Tigo Star: Canal 26

Personal Flow: Canal 21

Claro TV: 29

Copaco IPTV: Canal 16

Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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