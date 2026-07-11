Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Con dos duelos se completan los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Esta tarde, Noruega se medirá con Inglaterra y por la noche, Argentina buscará clasificarse ante Suiza.
Sábado 11 de julio
18:00: vs. Noruega vs. Inglaterra (Gen, trece y Unicanal)
22:00: Argentina vs. Suiza (Gen, trece y Unicanal)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
Claro TV: Canal 22
Copaco IPTV: Canal 13
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27
Popu TV
Tigo Star: Canal 26
Personal Flow: Canal 21
Claro TV: 29
Copaco IPTV: Canal 16