11 jul 2026
Copa del Mundo

Vikingos contra Leones en Miami

Inglaterra vs. Noruega, partidazo para este sábado por el Mundial 2026.

Julio 11, 2026 08:23 a. m. • 
Por Redacción D10
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Al todo o nada. Harry Kane vs. Haaland, Inglaterra vs. Noruega. No hay mañana.

Foto: AFP

La tropa vikinga encabezada por Erling Haaland busca seguir haciendo historia en el Mundial, cuando Noruega e Inglaterra se enfrenten en Miami por un puesto en semis, aguas completamente inhóspitas para el combinado nórdico.

El ariete del Manchester City es la principal amenaza para Los Tres Leones, que acostumbran a sufrirlo cada fin de semana en la Premier League, e intentarán secarlo por un día en el Hard Rock Stadium de Miami.

El juego, que arrancará a las 18:00, también cuenta con otros noruegos como Martin Odegaard, capitán del Arsenal y actual campeón de la liga inglesa, que conoce al milímetro los entresijos del fútbol de las islas y será el encargado de manejar el timón de Noruega.

CIFRA. 7 goles suma Haaland en el presente Mundial, es el goleador noruego. En Inglaterra destaca Kane (6 tantos).

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Inglaterra Noruega
Redacción D10
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