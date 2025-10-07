Desilusión en la familia González

José González conversó este martes con Fútbol a lo Grande y se refirió a la fuerte sanción que recibió el “10” albirrojo en el Mundial Sub 20. Enso González fue expulsado frente a Corea del Sur en la segunda fecha del Grupo B, siendo sancionado por tres lances por conducta violenta.

“Muy desilusionado de lo que está pasando de vuelta. Lastimosamente es una sanción muy drástica para él”, expresó en Fútbol a lo Grande.

El albirrojo se perdió el lance con Ucrania, en el cierre de la fase de grupo y también estará ausente en el duelo de este miércoles frente a Noruega, de los octavos de final, marcado para las 20.00 en el estadio Fiscal de Talca. Enso recién retornaría en el hipotético caso que Paraguay alcance la semifinal.

