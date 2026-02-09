09 feb. 2026
Otros Deportes

Surgen campeones del seven de rugby del Sajonia

La competencia se desarrolló en el Rancho, con participación de equipos en tres categorías.

Febrero 09, 2026 06:57 p. m. • 
Por Redacción D10
cristo rey rugby

Equipo de Cristo Rey, que se destacó en el torneo.

Gentileza.

El Deportivo Sajonia organizó su tradicional Seven de rugby de verano con una buena participación de equipos, en las tres categorías que fueron habilitadas, en duelos disputados en las canchas del Rancho del club naranja.

En la Copa Oro masculina, el equipo de Totorres se quedó con el título, mientras que Cristo Rey se quedó con la Copa Plata y el Old King con la Copa Bronce.

Por su parte en la competencia femenina, el Old Kings se adjudicó la Copa Oro, el Fernando de la Mora la Copa Plata y el representativo de Jararas con la Copa Bronce.

En la categoría juvenil M16, la Copa Oro fue para el Cristo Rey, la Copa Plata para el Asunción Rugby y la Copa Bronce para el Curda.

Rugby Sajonia
Redacción D10
