Derlys Ayala, campeón sudamericano 2025

El olímpico paraguayo completó la prueba con un tiempo total de 02:20:59 en los 42 kilómetros y 195 metros reglamentarios para quedarse como ganador de la carrera.

Completaron el podio el ecuatoriano Fernando Moreno (con 2:22:02) y el brasilero José Leão Da Silva (con 2:24:09).

En la rama femenina también hubo destaque local ya que la atleta guaraní María Fátima Vázquez se quedó con el tercer lugar con tiempo de 2:50:34, por detrás de la ganadora la peruana Deysi Huaman (con 2:43:38) y la ecuatoriana Rosa Chacha Chacha (con 2:45:08).