01 sept. 2025
Otros Deportes

Derlys Ayala, campeón sudamericano 2025

El fondista paraguayo Derlys Ramón Ayala se consagró como campeón sudamericano en la Maratón Internacional de Asunción (MIA) que se cumplió en la Costanera de Asunción.

Septiembre 01, 2025 04:11 p. m.
kngjdfngd.jfif

Derlys Ayala, paraguayo.

El olímpico paraguayo completó la prueba con un tiempo total de 02:20:59 en los 42 kilómetros y 195 metros reglamentarios para quedarse como ganador de la carrera.

Completaron el podio el ecuatoriano Fernando Moreno (con 2:22:02) y el brasilero José Leão Da Silva (con 2:24:09).

En la rama femenina también hubo destaque local ya que la atleta guaraní María Fátima Vázquez se quedó con el tercer lugar con tiempo de 2:50:34, por detrás de la ganadora la peruana Deysi Huaman (con 2:43:38) y la ecuatoriana Rosa Chacha Chacha (con 2:45:08).

Derlys Ayala Atletismo
Más contenido de esta sección
525354288_1199382558659618_4528087797958230761_n.jpg
Otros Deportes
Llega el torneo de pesca “Las 8 horas de Santa Rosa”
Este sábado se llevará a cabo el Tradicional Torneo de Pesca “Las 8 horas de Santa Rosa” en la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca.
Agosto 28, 2025 04:58 p. m.
paraguay futbol de salon c13
Otros Deportes
La Albirroja de salonismo, rumbo al Mundial de la C13
El equipo guaraní disputará la cita ecuménica en Brasil, del 1 al 7 de septiembre.
Agosto 28, 2025 04:39 p. m.
 · 
Redacción D10
2025 US Open - Day 4
Otros Deportes
Djokovic pierde un set antes de clasificarse a tercera ronda
El serbio Novak Djokovic accedió este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras remontar un inicio desacertado ante el estadounidense Zachary Svajda y hacerse con la victoria en cuatro sets.
Agosto 27, 2025 03:35 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia basquet_62704585.jpg
Otros Deportes
Arrancó el Clausura en el baloncesto
Con cuatro compromisos en simultáneo, se puso en marcha el Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera División.
Agosto 27, 2025 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
agua marina espinola_La I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader ya forma parte de la historia.Han sido días de_62690870.jpg
Otros Deportes
Espínola triunfa en España
La ciclista paraguaya Agua Marina Espínola conquistó la primera edición femenina de la vuelta Castilla-La Mancha que se disputó en España.
Agosto 26, 2025 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
GzDoid-XEAADSuP.jpeg
Otros Deportes
Cerro se queda con la ida
Cerro Porteño se adueñó del partido de ida de la final de la Liga Premium de Futsal FIFA.
Agosto 23, 2025 03:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más