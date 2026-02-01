01 feb. 2026
Fútbol Internacional

Corinthians conquista la Supercopa de Brasil

Corinthians conquistó este domingo la Supercopa de Brasil tras vencer en Brasilia por 0-2 a Flamengo e interrumpió así la racha ganadora del equipo carioca dirigido por Filipe Luis.

Febrero 01, 2026 08:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Cortinthians.jpg

Corinthians derrotó a Flamengo y se consagró supercampeón de Brasil.

Es la primera vez que el club de São Paulo levanta este trofeo desde 1991, cuando también se impuso a Flamengo en la final.

Con esta derrota, Flamengo ve frenada una marcha triunfal que le llevó a ganar el año pasado el Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores y la Supercopa.

Además, queda empañada la vuelta al equipo del delantero Lucas Paquetá, exjugador del West Ham inglés y el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño, calculado en 42 millones de euros.

Aunque Flamengo tuvo la posesión del balón en el partido jugado en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, no consiguió traducirlo en oportunidades de gol y fue Corinthians efectivo en el ataque.

El club de São Paulo se adelantó a los 26 minutos con un gol de Gabriel Paulista y el neerlandés Memphis Depay mantuvo la defensa del rival bajo constante presión.

Para empeorar las cosas, nada más empezar la segunda parte, el árbitro expulsó al creativo colombiano Jorge Carrascal después de un análisis del VAR.

Pese a la entrada de Paquetá a los pocos minutos y a los intentos de penetrar la defensa del rival, Flamengo no logró remontar y el Corinthians remató el partido en el noveno minuto añadido al partido con un gol de Yuri Alberto. EFE

Corinthians Flamengo Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Jack Grealish
Fútbol Internacional
Grealish se puede perder lo que resta de temporada
Jack Grealish, futbolista del Everton, puede necesitar cirugía por una fractura de estrés en el pie que le haría perderse lo que resta de temporada y poner en peligro su presencia en el Mundial.
Enero 30, 2026 11:19 a. m.
 · 
Redacción D10
bETIS.jpg
Fútbol Internacional
El resumen de la Europa League
Betis, Porto, Roma, Midtjylland, Friburgo y Braga se sumaron a la nómina de equipos de octavos de final de la Europa League, junto al Lyon y el Aston Villa.
Enero 29, 2026 07:48 p. m.
 · 
Redacción D10
benee.png
Fútbol Internacional
Así recibieron a Darío Benedetto en Barcelona de Guayaquil
VIDEO. El delantero argentino Darío Benedetto llegó este jueves a Ecuador para vincularse al Barcelona de Guayaquil, lleno de esperanza por acabar la sequía goleadora que arrastra desde febrero de 2024, y “con gratitud con los directivos y el técnico” del club, el venezolano César Farías.
Enero 29, 2026 06:02 p. m.
juan fernando quintero.jpg
Fútbol Internacional
River gana con doblete de Quintero y Boca pierde ante Estudiantes
River Plate mantuvo puntaje ideal en dos jornadas del Torneo Apertura del fútbol argentino tras su victoria como local por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, gracias a un doblete del colombiano Juan Fernando Quintero.
Enero 29, 2026 11:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Kendry Páez Julio Enciso
Fútbol Internacional
Dejaría el Estrasburgo para jugar en River Plate
River Plate está para reforzarse con el jugador sudamericano que milita en el Racing de Estrasburgo.
Enero 28, 2026 06:03 p. m.
 · 
Redacción D10
lucas.jfif
Fútbol Internacional
Paquetá regresa a Flamengo por 50,2 millones de dólares
Lucas Paquetá regresa a Flamengo tras un acuerdo en el que el club de Río de Janeiro desembolsó 50,2 millones de dólares (unos 42 millones de euros) al West Ham inglés, la operación más costosa jamás realizada por un club brasileño.
Enero 28, 2026 04:10 p. m.
Carga Más