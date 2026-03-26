26 mar. 2026
Torneo Apertura

Deportivo Recoleta vs. Rubio Ñu: Paso a paso

Deportivo Recoleta y Rubio Ñu se encargan de abrir la 13ª fecha del Torneo Apertura en el estadio Ricardo Grégor.

Marzo 26, 2026 05:18 p. m.
Deportivo Recoleta vs. Rubio Ñu

Torneo Apertura Recoleta Rubio Ñu
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