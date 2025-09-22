Delmás rompe la tradición familiar

Eduardo Delmás, jugador de Olimpia, rompió la tradición familiar al elegir el fútbol por sobre el tenis, en el que su madre Larissa Schaerer se destacó en los años 90, como ahora pretende hacer su hija Catalina, quien ya dio a nuestro país una medalla en el último Juegos Panamericanos Junior.

Sin embargo, Eduardo marginó la raqueta, porque su sueño es brillar en el deporte rey. En el juego contra Trinidense, el futbolista de 18 años de edad, ya tuvo su primera oportunidad en la máxima división y no desentonó. “Es un chico que viene preparándose desde hace mucho tiempo, es un chico muy dedicado, muy sacrificado. Tiene todo nuestro apoyo en este camino que eligió él”, dijo la progenitora en charla con Fútbol a lo Grande.

Schaerer se mostró emocionada por el debut de su hijo con la camiseta franjeada. “Está contento. Es un paso más dentro de su meta que tiene, que sabemos es difícil y largo, pero él tiene todas las condiciones. Además, siempre quiso ser jugador profesional”, sentenció.