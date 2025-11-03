Diego Gómez es la sensación de la Premier League. Viene de hacer un doblete ante Leeds, pero el mes pasado plasmó el primer póquer (4) de su carrera deportiva contra el Barnsley, siendo el primer paraguayo en marcar tres goles o más desde Roque Santa Cruz con el Blackburn Rovers, en 2007.

Con la Copa del Mundo en el horizonte, el mediocampista de 22 años analiza sus primeros diez meses en el fútbol inglés, al tiempo que el Mundial le ronda la mente.

“En lo personal me siento bien, me estoy adaptando a todo lo que me está pidiendo el profe (Fabian Hürzeler). Hay que seguir insistiendo, trabajando y pensando en lo que va a venir el resto de la temporada”, señaló.

Por otra parte, el ex jugador de Libertad e Inter Miami fue consultado sobre qué sería un buen resultado para Paraguay en el Mundial del 2026.

“Dejar en alto a nuestro país, ese es el objetivo. Sabemos que va a ser un Mundial muy difícil, pero lo principal es que tenemos que trabajar con humildad y tratar de dejar a Paraguay en lo más alto”, añadió al respecto en una charla con EFE.

Pese a que no quiere apresurar los tiempos, por comentarios de sus amigos le resulta imposible no ilusionarse con la competencia en Norteamérica.

“Me hace pensar en ello, porque es un orgullo muy grande, es algo que soñé de chico y ojalá sea de la mejor manera posible”, remarcó.