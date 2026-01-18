18 ene. 2026
Olimpia

Deja Olimpia para jugar en Guatemala

El jugador paraguayo tendrá un nuevo desafío en su carrera al fichar por un equipo centroamericano.

Enero 18, 2026 04:14 p. m.
eerikl.jpg

Erik López (derecha) en un partido de Olimpia junto a Rodney Redes.

Erik López, delantero paraguayo últimamente en Olimpia, continuará su carrera profesional en la Primera División de Guatemala, más precisamente en el Deportivo Municipal.

Así lo confirmó este domingo Hugo Gaona, representante de jugadores, en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM. “El jugador ya dio el principio de acuerdo y cuenta con una propuesta formal de uno de los clubes más grandes de Centroamérica, el Deportivo Municipal de Guatemala”, indicó.

Gaona destacó las condiciones de Erik y confía en que pueda ser un buen paso para relanzar su carrera. “Erik debe tomar esto como un puente para tener un mejor mercado para su carrera”, agregó.

La operación es a préstamo por una temporada, hasta diciembre de este año.

Erik López había debutado en la Primera División de Olimpia en el 2019, siendo importante, anotando goles y logrando títulos. Luego emigró a la MLS de Estados Unidos, al Atlanta United, en el 2021. Tuvo un breve préstamo a Banfield de Argentina en el 2022, luego regresó a Estados Unidos y du vuelta al Decano se dio a principios del 2024.

Ese año de su retorno fue importante para López, ya que tuvo continuidad e incluso llegó a los goles. El año pasado fue perdiendo terreno y casi ya no jugó.

Olimpia Erik López Guatemala
