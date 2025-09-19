19 sept. 2025
Cerro Porteño

De la casa

El Ciclón apuesta por un hijo del club, mientras busca la contratación de un adiestrador que pueda salvar el 2025.

Septiembre 19, 2025 06:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Al mando. Jorge Achucarro ya dirigió ayer su primera práctica pensando en la V Azulada.

La dirigencia de Cerro Porteño nombró ayer como entrenador interino a Jorge Achucarro, en reemplazo de Diego Martínez, quien fue destituido del cargo tras el último empate frente al colista Atlético Tembetary (1-1).

El ídolo azulgrana, que se desempeñaba como adiestrador de las divisiones juveniles, ya dirigió ayer la primera práctica del equipo principal, que se prepara para enfrentar el sábado al Sportivo Ameliano por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Completan el staff técnico: Badayco Maciel (asistente); Francisco Fernández (preparador físico) y Raúl Navarro (preparador de arqueros).

“Tenemos la esperanza de que nos vaya de la mejor forma posible. Creo que con Achucarro estamos bien cubiertos para lo que sea necesario”, manifestó el directivo Miguel Carrizosa en una rueda de prensa a la que asistió en compañía de otro integrante del Departamento de Fútbol, Enrique Biedermann.

Será el segundo interinato del ex atacante, tras sortear un primer desafío con éxito en el 2024 cuando dirigió un partido frente a Luqueño, al que venció 1-0. “Siempre nos ha dado esa mano. En la primera ocasión le fue muy bien, pero estamos buscando un técnico para las 10 fechas restantes”, agregó Carrizosa.

PERFILES. Los directivos coincidieron en que ventilar nombres entorpecerán las negociaciones, por lo que quieren evitar el manoseo de los profesionales. “Tenemos muchísimas opciones; nos llegan ofertas de todos lados. Para cualquiera podría ser una bendición ser el elegido para dirigir a Cerro, explicó el último de ellos.

Como requisito fundamental apuntaron que el orientador “debe conocer muy bien la casa y el fútbol paraguayo para conseguir los pocos puntos” que le faltan al equipo para lograr el título del torneo Clausura.

“Buscamos un técnico que pueda tomar el timón de un barco que está navegando bien, que está a tres puntos de la punta, que no pierda la identidad”, remarcó Biedermann.

