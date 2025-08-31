De alto voltaje en La Huerta

En el Gumarelo, Pablo Guiñazú, tendrá su primer desafío como entrenador del plantel principal, luego de la salida de Sergio Aquino, en donde la incógnita pasa por la formulación de la propuesta, de un profesional que tendrá su segunda experiencia como DT en el fútbol paraguayo (dirigió a Sol en el 2022).

El Cholo, regresa al Albinegro luego de dos décadas, tras su experiencia como jugador con el que fue campeón en 2006. Por su parte, Cerro que tropezó en la ronda anterior ante Trinidense, quiere retomar el camino del triunfo para mantenerse como único líder del Clausura.

En el equipo azulgrana se preparan variantes con respecto al equipo titular, ya que son varios los jugadores que se encuentran en recuperación, sumado a ello la suspensión de Federico Carrizo.