09 feb. 2026
Otros Deportes

Dani Vallejo roza el top 100 Mundial

El conductor del ascenso de Paraguay al Grupo Mundial I de Copa Davis volvió a trepar en el ranking ATP.

Febrero 09, 2026 10:58 a. m. • 
Por Redacción D10
copa davis vallejo_65523621.jpg

Daniel Vallejo, raqueta número 1 de nuestro país.

Foto: Gentileza

Qué gran momento para el tenis nacional, que encuentra en Daniel Vallejo mucho para ilusionarse. El joven, que el fin de semana logró ser el conductor del equipo paraguayo hacia el ascenso al Grupo Mundial I de la Copa Davis, ahora aparece en su mejor posición en la clasificación de ATP.

Tras quedarse con el ATP Challenger de Concepción, Vallejo había trepado hasta el puesto 104 del mundo. Sin embargo, en la actualización de este lunes de la nómina internacional aparece en el puesto 101, ahora su mejor posición histórica como profesional.

SIN CAMBIOS. En la parte alta de la tabla todo se mantiene igual con Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev y Lorenzo Musetti ocupando los primeros lugares.

Otros Deportes Tenis Daniel Vallejo
Redacción D10
