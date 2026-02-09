Dani Vallejo roza el top 100 Mundial

Qué gran momento para el tenis nacional, que encuentra en Daniel Vallejo mucho para ilusionarse. El joven, que el fin de semana logró ser el conductor del equipo paraguayo hacia el ascenso al Grupo Mundial I de la Copa Davis, ahora aparece en su mejor posición en la clasificación de ATP.

Tras quedarse con el ATP Challenger de Concepción, Vallejo había trepado hasta el puesto 104 del mundo. Sin embargo, en la actualización de este lunes de la nómina internacional aparece en el puesto 101, ahora su mejor posición histórica como profesional.

SIN CAMBIOS. En la parte alta de la tabla todo se mantiene igual con Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev y Lorenzo Musetti ocupando los primeros lugares.

