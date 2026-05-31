31 may. 2026
Copa del Mundo

Fede Valverde encabeza la convocatoria de Uruguay para el Mundial

Marcelo Bielsa confirmó a los 26 jugadores de Uruguay que irán a la Copa del Mundo del 2026

Mayo 31, 2026 11:02 a. m. • 
Por Redacción D10
fede valverde.jpg

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid.

El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde encabeza la lista de veintiséis convocados por el seleccionador Marcelo Bielsa para defender a Uruguay en el Mundial 2026 que iniciará dentro del Grupo H junto a España, Arabia Saudí y Cabo Verde.

El central de Barcelona Ronald Araujo y el de Atlético de Madrid José María Giménez también forman parte de la primera convocatoria que no cuenta con l delantero Luis Suárez desde que la Celeste retornó en Sudáfrica 2010 a las Copas del Mundo.

Otros futbolistas destacados que aparecen son el lateral Mathías Olivera y los centrocampistas rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Manuel Ugarte, así como también el atacante Darwin Núñez.

Mientras tanto, el portero Fernando Muslera, quien en el año 2024 había dejado la selección y en 2026 retornó a defenderla, jugará su quinto Mundial y de esta forma se convertirá en el uruguayo con más participaciones en torneos de este tipo.

Atrás quedarán con cuatro Pedro Virgilio Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres, mientras que Giménez llegará a la cuarta en esta oportunidad.

Para su tercer Mundial como entrenador y su primero al frente de la selección uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa optó por una lista con ocho defensores, doce centrocampistas y extremos y tres centroatacantes.

Uruguay se estrenará el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudí en un encuentro enmarcado en el Grupo H que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

Durante su estancia en la Copa del Mundo, la Celeste se concentrará en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

- Lista de convocados de Uruguay para el Mundial:

Porteros: Santiago Mele (Monterrey-MEX), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata-ARG) y Sergio Rochet (Internacional-BRA).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Sebastián Cáceres (América-MEX), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-ENG), Mathías Olivera (Napoli-ITA), Matías Viña (River Plate-ARG) y Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA).

Mediocampistas: Juan Manuel Sanabria (San Luis-MEX), Manuel Ugarte (Manchester United-ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araujo (Sporting Club-POR), Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA), Brian Rodríguez (América-MEX), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Rodrigo Zalazar (Braga-POR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG) y Federico Valverde (Real Madrid-ESP).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (América-MEX), Darwin Núñez (Al-Hilal-KSA) y Federico Viñas (Real Oviedo-ESP).

Copa Mundial Uruguay Federico Valverde
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Albirroja_64548307.jpg
Copa del Mundo
Paraguay no superará la fase de grupos, según predicción
Con sus predicciones acertó el campeón en los últimos tres torneos y ahora volvió a dar sus candidatos, excluyendo a Paraguay.
Mayo 27, 2026 11:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Soccer international friendly - Netherlands vs Iceland
Copa del Mundo
Países Bajos tiene nómina definida
Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, dio su lista para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Mayo 27, 2026 11:07 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-NATIONS-GER-FRA
Copa del Mundo
Casemiro, el primero en llegar a la concentración de Brasil en Río de Janeiro
El centrocampista brasileño Casemiro fue el primero en llegar a la concentración de la selección brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, para preparar el Mundial 2026, informó este miércoles la CBF.
Mayo 27, 2026 09:43 a. m.
 · 
Redacción D10
HJRO53GXoAAXOjr.jpg
Copa del Mundo
Estados Unidos revela su lista para la Copa del Mundo
Estados Unidos, rival de Paraguay en el debut, dio a conocer este martes su lista de convocados para la Copa del Mundo 2026.
Mayo 26, 2026 05:41 p. m.
 · 
Redacción D10
estados unidos.webp
Copa del Mundo
Las condiciones meteorológicas extremas podrían afectar el Mundial
El calor, la humedad y las tormentas eléctricas son sinónimos del verano en muchas regiones de Norteamérica y, dentro de unas semanas, también podrían amenazar el Mundial en donde estará presente la Selección Paraguaya de Fútbol.
Mayo 26, 2026 03:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Phil Foden
Copa del Mundo
Alexander-Arnold, Palmer y Foden fuera de la lista de Inglaterra
Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Adam Wharton y Harry Maguire son las principales ausencias en la lista de Inglaterra para el Mundial, mientras que sí han tenido hueco Jude Bellingham, Marcus Rashford y las sorpresas de Jordan Henderson e Ivan Toney.
Mayo 22, 2026 06:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más