Dani Vallejo en el Road to Australia

La raqueta uno de nuestro país comenzó la pretemporada la semana pasada y participará de este torneo de exhibición que se desarrollará en Argentina, del 16 al 20 de diciembre en Lawn Tennis Club.

El de mañana será un lindo encuentro para Vallejo que actualmente está en el puesto 144 del ranking y se medirá ante un rival que se ubica en el 88° lugar de la clasificación.

El tenista de 21 años viene de cerrar la temporada 2025 con un título, fue en el torneo Challenger ATP Tour de Guayaquil, cuando se impuso al peruano Juan Pablo Varillas.

Esta será la primera edición de Road to Australia que reunirá a destacados tenistas en cancha de cemento y servirá como preparación para el primer Grand Slam del 2026.