15 dic. 2025
Tenis

Dani Vallejo en el Road to Australia

El tenista paraguayo Daniel Vallejo se enfoca en el Road to Australia donde debutará mañana a las 13:30 ante el estadounidense Emilio Nava.

Diciembre 15, 2025 05:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Dani Vallejo

Dani Vallejo viene de ganar un torneo en Ecuador.

Foto: Gentileza - Dani Vallejo

La raqueta uno de nuestro país comenzó la pretemporada la semana pasada y participará de este torneo de exhibición que se desarrollará en Argentina, del 16 al 20 de diciembre en Lawn Tennis Club.

El de mañana será un lindo encuentro para Vallejo que actualmente está en el puesto 144 del ranking y se medirá ante un rival que se ubica en el 88° lugar de la clasificación.

El tenista de 21 años viene de cerrar la temporada 2025 con un título, fue en el torneo Challenger ATP Tour de Guayaquil, cuando se impuso al peruano Juan Pablo Varillas.

Esta será la primera edición de Road to Australia que reunirá a destacados tenistas en cancha de cemento y servirá como preparación para el primer Grand Slam del 2026.

Tenis Daniel Vallejo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
sinner
Tenis
Sinner aparta a Carlos Alcaraz de la gesta en Turín
Jannik Sinner es ‘Maestro’ por segunda vez consecutiva.
Noviembre 16, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Alcaraz Jannik Sinner
Tenis
Alcaraz-Sinner: clásico y final soñada en la Copa de Maestros
El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, los dos mejore tenistas del planeta, pugnarán este domingo en Turín por la Copa de Maestros, en una final soñada por amantes y organización de las Finales ATP y que será la sexta del año entre ambos.
Noviembre 15, 2025 07:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Alcaraz
Tenis
Carlos Alcaraz accede a semifinales en Turín
El español Carlos Alcaraz accedió este jueves matemáticamente a las semifinales de las Finales ATP sin necesidad de jugar ante el italiano Lorenzo Musetti, gracias la victoria en dos sets del australiano Álex de Miñaur ante el estadounidense Taylor Fritz por 7-6(3) y 6-3.
Noviembre 13, 2025 02:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner
Tenis
Sinner desespera a Zverev y sella su pase a semifinales
El italiano Jannik Sinner se impuso este miércoles al alemán Alexander Zverev en dos sets, por 6-4 y 6-3, para sellar con su segunda victoria consecutiva su acceso a las semifinales de las Finales ATP con una jornada de antelación.
Noviembre 12, 2025 06:56 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-ATP-FRA
Tenis
Sinner gana en París su primer Masters 1.000 del año y arrebata el número 1 a Alcaraz
El italiano Jannik Sinner se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime, por 6-4 y 7-6 (4), en la final del Masters 1.000 de París, el primero de esta categoría que gana esta temporada, y arrebató el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz.
Noviembre 02, 2025 01:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Swiatek.jpg
Tenis
Swiatek, intratable en las Finales WTA 2025
La polaca Iga Swiatek irrumpió con fuerza en las Finales WTA 2025 con un triunfo incontestable ante la estadounidense Madison Keys por 6-1 y 6-2 para sumar su primera victoria en el grupo Serena Williams de la competición.
Noviembre 01, 2025 03:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más