10 mar. 2026
Copa Mundial

El Gobierno de México dará facilidades a Irak para que juegue la repesca del Mundial

El Gobierno de México anunció este lunes, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, que dará todas las facilidades a la selección de fútbol de Irak para que participe en la repesca de clasificación al Mundial 2026 programada para este mes en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

Marzo 10, 2026 07:48 a. m. • 
Por Redacción D10
IRAK.jpg

Irak jugará la repesca al Mundial.

Foto: Gentileza

“Las autoridades deportivas de Irak han sido informadas de las facilidades migratorias que los jugadores y el cuerpo técnico tienen para ingresar a nuestro país. Se reitera la disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar la obtención de documentos que pudieran requerir algún jugador o directivo de dicha selección”, dice una nota circulada a los medios.

Irak está sembrado en la final de la repesca que decidirá uno de los últimos boletos al Mundial; en Monterrey enfrentará el 31 de marzo al ganador del duelo del día 26 entre Bolivia y Surinam. Si gana, estará en el principal torneo del fútbol.

“Es importante señalar que el espacio aéreo de Irak continúa cerrado por el conflicto que vive el Medio Oriente. A pesar de ello, las autoridades consulares mexicanas han apoyado todas las solicitudes de visado de las personas interesadas en viajar a México”, agrega el comunicado.

Hace unas horas, la selección de Irak, dirigida por el australiano Graham Arnold, pidió a la FIFA posponer la reclasificación en Monterrey debido a la guerra en el Medio Oriente, ante lo cual México ha reaccionado con una actitud de apoyo para que la plantilla de jugadores y el cuerpo técnico, además de directivos y aficionados, puedan entrar al país.

Este domingo varios futbolistas iraquíes fueron documentados en la embajada de México en Arabia Saudí y, según el Gobierno mexicano, el martes se tiene programado documentar a otras personas del seleccionado en la embajada de Catar.

“Asimismo se estableció comunicación con el encargado de negocios de la embajada de Irak en México para reiterar el ofrecimiento de apoyo y brindar la atención necesaria para documentar a las personas que integran la selección nacional de Irak”, concluye la nota.

Además de Monterrey, Guadalajara organizará dos partidos en el torneo que ofrecerá los últimos boletos al Mundial: el 26 de marzo en el estadio Akron, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica y el ganador enfrentará el 31 al Congo por el pase al Mundial, que se inaugurará el 11 de junio en la Ciudad de México.

Copa Mundial México Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
AZTECA.jpg
Copa Mundial
México refuerza telecomunicaciones para el Mundial
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de México anunció que trabaja con la FIFA, operadores móviles y autoridades federales y locales para garantizar la conectividad durante la Copa del Mundo 2026.
Febrero 06, 2026 10:21 a. m.
 · 
Redacción D10
COPA DEL MUNDO
Copa Mundial
El Mundial podría acelerar lavado de dinero en México
El Mundial de Fútbol, que este año se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, eleva el riesgo de que incremente el lavado de dinero en México, derivado del aumento en las transacciones y flujos financieros, según advirtió este martes la especialista Alondra de la Garza, socia de prevención de lavado de dinero en la firma financiera Salles Sainz Grant Thornton.
Febrero 04, 2026 11:19 a. m.
Copa del Mundo
Copa Mundial
Hoteles se encarecerán hasta 300% por noche durante el Mundial
Los amantes del fútbol que asistan a la Copa Mundial de 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en EE.UU., Canadá y México, enfrentarán alzas de hasta el 300 % por noche en los hoteles durante los partidos inaugurales del evento deportivo, según publica este martes The New York Times (NYT).
Diciembre 10, 2025 05:31 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet Arrivals
Copa Mundial
La ilusión de los iraníes de ir al Mundial 2026 se ve truncada
El sueño de muchos iraníes de asistir al Mundial 2026 se ha derrumbado antes de comenzar. La Federación iraní del deporte rey admitió que Estados Unidos no otorgará visados a quienes viven en Irán y que incluso algunos jugadores podrían quedar fuera de la cita mundialista.
Diciembre 10, 2025 07:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Copa Mundial
Están definidos los horarios de los partidos de Paraguay
Ya están plenamente confirmados los horarios de los tres partidos de la Albirroja en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.
Diciembre 06, 2025 03:05 p. m.
FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet Arrivals
Copa Mundial
¿Qué dijo Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos?
El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, rival de Paraguay, se refirió a lo que dejó el sorteo del Mundial 2026.
Diciembre 06, 2025 09:25 a. m.
Carga Más