Croacia toma aire con un gol de Budimir y elimina a Panamá

El equipo de Zlatko Dalic, golpeado por el 4-2 sufrido ante Inglaterra en la primera jornada, encontró alivio en una acción sencilla y definitiva: apertura de Josip Stanisic por la derecha, centro al área pequeña y remate de Budimir, que acababa de entrar al descanso por Petar Musa.

La noche tenía otro foco inevitable: Luka Modric. El capitán croata alcanzó los 200 partidos internacionales y se incorporó al reducido club masculino de futbolistas que han llegado a esa cifra, junto a Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa y Lionel Messi. Pero la efeméride no ocultó durante muchos minutos los problemas de Croacia, incómoda ante el repliegue ordenado de Panamá y las carreras de Amir Murillo por la derecha.

Panamá, que necesitaba puntuar después de caer ante Ghana, y con Inglaterra aún por delante, entendió mejor el partido durante la primera media hora. Christiansen dispuso una línea de cinco defensores, cuatro centrocampistas muy juntos y José Fajardo como referencia. El plan cerró los pasillos interiores a Modric, Kovacic y Baturina, y empujó a Croacia a una circulación previsible, demasiado lateral.

La mejor ocasión panameña llegó en el minuto 23. Murillo volvió a ganar la espalda por la banda derecha, centró al área y José Luis Rodríguez conectó un cabezazo que Livakovic desvió lo justo para enviarlo al larguero. Fue el momento que pudo cambiar el partido y que confirmó el daño que Panamá estaba haciendo por el costado de Gvardiol.

Croacia apenas respondió antes del descanso con un disparo lejano de Baturina en el añadido, bien resuelto por Orlando Mosquera. La primera parte terminó con más sensación de control panameño que de superioridad croata, aunque el marcador siguió intacto.

Dalic actuó en el descanso. Retiró a Musa y a Gvardiol, dio entrada a Budimir y Kramaric, y el cambio tuvo efecto inmediato. Croacia cargó más el área, encontró más presencia entre centrales y en el minuto 54 resolvió el partido. Stanisic apareció con libertad por la derecha y Budimir, solo en el área pequeña, empujó el 0-1.

Panamá acusó el golpe. Perdió la seguridad en la salida, concedió transiciones y Mosquera tuvo que intervenir ante Marco Pasalic en una acción clara poco después. Christiansen movió el banquillo con Waterman, Azarías Londoño, Eric Davis y Tomás Rodríguez, pero el equipo centroamericano mezcló empuje con precipitación.

Aun así, Panamá no se entregó. Murillo, el mejor de los suyos, volvió a probar a Livakovic en el minuto 67, primero con un remate desde la frontal y después en una acción posterior a balón parado que obligó al portero croata a otra intervención. Carlos Harvey también tuvo una llegada clara, pero remató alto y desviado.

Croacia cerró el partido con oficio, ya sin Modric, sustituido por Mario Pasalic en el tramo final. Petar Sucic vio amarilla en el añadido por una falta que cortó una progresión panameña cerca del área. El último lanzamiento de falta de Panamá se marchó por encima del larguero y con él se escapó buena parte de sus opciones.

El empate sin goles entre Inglaterra y Ghana, disputado antes, había aumentado la presión sobre ambos. Croacia queda ahora con tres puntos, todavía por detrás de ingleses y ghaneses, ambos con cuatro. Panamá sigue sin puntuar, castigada por su falta de definición en un partido en el que tuvo fases, orden y ocasiones suficientes para merecer algo más.